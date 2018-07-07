جراء ارتفاع الحرارة .. الثعابين تقتل شابا وتلدغ 4 آخرين في مصر

تواجه مصر وخاصة محافظة البحيرة منها انتشارا كثيفا للثعابين والأفاعي السامة في الأراضي الزراعية، حتى إنها زحفت إلى المنازل بشكل مخيف لتسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية بدأت الأزمة مع اشتداد موجة الحر وارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، ما أدى إلى خروج العديد من الثعابين والعقارب السامة من جحورها وزحفها على الأراضي الزراعية والمنازل المأهولة بالسكان.

وأسفرت تلك الظاهرة المريبة عن وفاة شاب وإصابة 4 آخرين إثر تعرضهم إلى لدغ الثعابين السامة، وذلك وفقا للمعلومات التي أعلنتها مديرية الصحة في محافظة البحيرة.

ودفعت الأزمة محافظ البحيرة لاتخاذ عدة قرارات عاجلة منها توجيه الجهات المعنية بسرعة تطهير كل الترع والمصارف من الحشائش لمنع اختباء الثعابين داخلها، مع رفع حالة الطوارئ وتوفير الأمصال اللازمة الخاصة بالسموم.

وأعلنت مديرية الصحة في محافظة البحيرة رفع حالة الاستعدادات القصوى في جميع مستشفيات المحافظة ومراكز السموم لمواجهة أي حالات تسمم، حيث تم استلام 325 جرعة جديدة من الأمصال الخاصة بالثعابين لتوزيعها على المستشفيات الحكومية.