بعد افتراق 17عاماً ..هند صبري تشارك احمد عز بطولة فيلم “الممر”

تشارك النجمة التونسية هند صبرى النجم المصري أحمد عز فى فيلمه الجديد “الممر” للمخرج شريف عرفة، بعدما رشحها الأخير لتقديم دور البطولة النسائية أمامه، بعد 17 عاما من تعاونهما فى فيلم “مذكرات مراهقة” للمخرجة إيناس الدغيدى.

ومن المقرر أن يتم التعاقد خلال الأيام المقبلة مع الجهة المنتجة والتصوير بعد أسبوعين، والفيلم هو أول عمل سينمائى مشترك يجمع بين الفنان أحمد عز والمخرج الكبير شريف عرفه، وسيعرض الفيلم فى عام 2019 .

وتدور قصة فيلم “الممر” حول شخصية البطل المصرى إبراهيم الرفاعى مؤسس فرقة الصاعقة المصرية، وقائد المجموعة 39 صاعقة، والذى التحق بالكلية الحربية فى عام 1951 وتخرج فيها عام 1954 والتحق بسلاح المشاة، وكان ضمن أوائل فرقة الصاعقة المصرية التى كانت متواجدة فى منطقة أبو عجيلة، وقد لفت إبراهيم الرفاعى الأنظار إليه أثناء التدريبات لأنه كان يتميز بالشجاعة والجرأة منقطعة النظير.

يذكر أن آخر أعمال هند صبرى السينمائية هو فيلم “الكنز” الذى عرض الجزء الأول منه فى موسم عيد الفطر العام الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً، وتنتظر هند عرض الجزء الثانى من العمل الذى لم يتم تحديد موعده النهائى حتى الآن، حيث كان من المقترح أن يعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل. بينما صور أحمد عز 4 أيام من فيلم “يونس” للمخرج أحمد علاء، قبل شهر رمضان ووقف التصوير لانشغاله بتصوير مسلسله “أبو عمر المصرى” الذى عرض فى موسم رمضان الماضى.