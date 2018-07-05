مع استمرار النزاعات ..تقرير دولي يحذر من الازمات المائية في الشرق الاوسط

حذر تقرير خاص حول الزراعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعدته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة،من أن السياسة المائية في الزراعة “باتت أقل استدامة” في هذه المنطقة.

وقال التقرير إن”من الصعب التقليل من أهمية مشكلة المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهي ، مع النزاعات، تمثل التهديد الأكبر الذي يؤثر على مستقبل المنطقة”، متوقعا بحلول نهاية القرن الحالي “انخفاضا بنسبة 21% في الإنتاج الزراعي في المنطقة مقارنة بالعام 2000”.

واضاف أن ” المشكلة لا تقتصر على ندرة الموارد المائية فحسب، بل أيضا على الاستخدام غير المستدام للمياه السطحية والجوفية ما يؤدي إلى استنفاد الطبقات المائية التي تعتمد عليها منطقة الشرق الأوسط”.

واوضح التقرير أن ” المنظمتين انتقدتا سياسة الحكومات في المنطقة، حيث تعتبر أسعار المياه فيها من الأرخص في العالم كونها مدعومة من الحكومات، في حين أن الإنتاج الزراعي مقارنة بكميات المياه المستخدمة للري هو فقط نصف المعدل العالمي”.

واشار التقرير الى أنه ” في نهاية عام 2017 كان أكثر من ثلاثين مليون شخص في هذه المنطقة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكانوا بحاجة لمساعدات لضمان حاجاتهم الغذائية الأساسية، بينهم 17 مليونا في اليمن و6،5 ملايين في سوريا”.

واكد التقرير أن ” منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتبر من أكبر مستوردي المواد الغذائية في العالم، ستواصل الاعتماد على الاستيراد مع تسجيل ارتفاع كبير لهذه الواردات خلال السنوات المقبلة.