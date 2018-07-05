مرصد الزلازل الاردني يسجل 11 هزة أرضية اقواها بلغت 4،7 درجة بمقياس ريختر

ضربت 11 هزة أرضية بحيرة طبريا خلال الساعات الثماني الماضية، بدأت عند الساعة 45ر10 مساء امس بقوة 7ر4 على مقياس ريختر واخرها في السابعة صباح اليوم الخميس بقوة 6ر2 درجة على ما افاد مرصد الزلازل الاردني.

وقال مدير المرصد الدكتور محمود القريوتي في تصريح صجفي، ان جميع الهزات مركزها بحيرة طبريا 50 كيلومترا شمال غرب مدينة اربد شمال المملكة على عمق 12 كيلومترا، كان بعضها ملموسا في عدد من مناطق المملكة.

ووصف القريوتي هذه الهزات بانها ضمن النشاط الزلزالي الذي تشهده المنطقة بين الحين والاخر، خاصة وان الأردن يقع على فالق البحر الميت المعروف بنشاطه الزلزالي.

ويسجل مرصد الزلازل الأردني منذ فجر امس الأربعاء الى صباح اليوم، نشاطا زلزاليا مركزه بحيرة طبريا على عمق 12 كيلومترا، حيث وقعت اقوى الهزات التي سجلها المرصد منذ فجر امس وحتى صباح اليوم الخميس، عند الساعة 45ر10 مساء امس بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها 7ر4 درجة شعر بها سكان (بعض مناطق العاصمة عمان وسحاب ومناطق الزرقاء والرصيفة).

وكانت مدينة العقبة قد شهدت في الثاني والعشرين من تشرين الثاني 1995 زلزالا بلغت قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر.

وتشهد مناطق مختلفة من المملكة خاصة مناطق الجنوب نشاطا زلزاليا لوقوعها في حفرة الانهدام على الشق السوري الافريقي (فالق البحر الميت) ما جعلها عرضة لهزات أرضية نتيجة تحرك الالواح في باطن الأرض.