رداً على تهديدات الحرس الثوري الايراني ..الجيش الأمريكي يتعهد بالحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي
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جرينتش+2 12:18
مرصد الزلازل الاردني يسجل 11 هزة أرضية اقواها بلغت 4،7 درجة بمقياس ريختر

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