لتسهيل الفرار من سوريا.. داعش ينصح مقاتليه بالسطو على جوازات سفر سليمة

كشفت أجهزة أمنية ومعلوماتية ألمانية، امس الاربعاء، عن تحركات حثيثة يجريها ما تبقى من قيادات تنظيم داعش في سوريا لمساعدة مقاتليه الأجانب على العودة إلى بلادهم بطرق آمنة.

وقالت مجلة “شبيجل” الألمانية في تقرير لها، إنَّ “التنظيم الإرهابي نصح مقاتليه الأجانب بالفرار من الأراضي السورية، وذلك عبر جوازات سفر سليمة وغير مزوّرة حتى لا ينكشف أمرهم.

وتابعت المجلة أن “تنظيم داعش أسس موقعًا إلكترونيًا بعدة لغات أجنبية لحثّ مقاتليه الأجانب على السطو على جوازات سفر سليمة على أن يتم استخدامها في عمليات الفرار والعودة إلى الديار، مع التزام أساليب التخفي والتنكر لخداع أجهزة الأمن”.

وحسب ما جاء بموقع التنظيم الإرهابي، فإنّه يتحتم على كل مقاتل أن يكتم أمر انتمائه إلى داعش وألا يتحدث عن أية تفاصيل عايشها أو شارك بها أثناء تواجده في سوريا.

وتقر أجهزة الأمن الألمانية بسفر نحو ألف من حاملي جواز السفر الألماني إلى سوريا والعراق منذ العام 2011، فيما أنّ 170 منهم على الأقل لقوا حتفهم في أعمال القتال، بيد أنَّ غالبيتهم عملوا تحت لواء داعش أو القاعدة أو غيرهما من التنظيمات المتطرفة.