فخار يكسّر بعضه.. مقتل جنود أمريكيين في دير الزور على يد داعش

أفاد ناشطون سوريون بمقتل عدد من الجنود الأمريكيين في هجوم لـ”داعش” على دوريتهم شمال دير الزور السورية أمس الأربعاء.

وقال الناشطون في دير الزور عبر موقع “دير الزور 24” إن جنديين أمريكيين قتلا بعد انفجار عبوات ناسفة استهدفت دورية أمريكية بالقرب من قرية النملية شمال المحافظة.

وأوضحوا أن عناصر من “داعش” قاموا بزرع العبوات على الطريق العام قرب القرية، وفجروها عند وصول دورية مشتركة للقوات أمريكية و”قوات سوريا الديمقراطية”، مضيفين أن إطلاق نار كثيفا تلى عملية التفجير، حيث دار اشتباك بين عناصر “داعش” وأفراد من الدورية، تمكن بعده الدواعش من الفرار إلى مناطق سيطرتهم في البادية الشمالية.

وأشار ناشطون آخرون عبر موقع “فرات بوست” إلى أن عناصر “داعش” فجروا عبوات ناسفة استهدفت رتلا تابعا لـ”قسد” والتحالف الدولي بمحيط بلدة النملية، وسط أنباء عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين، بالإضافة إلى تدمير سيارة مصفحة من نوع “همر” .

ولم يصدر أي تعليق من التحالف الدولي أو “قسد” على الهجوم المفترض.