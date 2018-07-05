عادل امام واحمد حلمي ومحمد هنيدي وتامر حسني اغلى نجوم السينما المصرية

البيع الخارجى لنجوم السينما من أهم عوامل التربح الكبيرة لمنتجى أفلام السينما، خاصة بعد حالة التدهور التى شهدتها السينما المصرية فى الفترة الأخيرة، علمأ بأن السوق الأساسى لربح المنتجين هو السوق الداخلى فى مصر، وهو ما يسعى إليه كل منتج يعمل فى مهنة صناعة السينما، لذلك يبحث كل منتج فى البداية عن النجم ورقمه الخارجى والإيرادات التى ستدخل حقيبته قبل بدء التعاقد، فالمتعارف عليه أن يبدأ منتجو السينما فى البحث عن الموزع “الشاطر”، ويتفاوضون معه على اسم النجم ، وتبدأ رحلة التفكير فى “الإيرادات” وتكاليف الإنتاج ورصد الميزانية ، ثم تبدأ التحضيرات للتصوير.

وأصبح البيع الخارجى للأفلام هو المعادلة الصعبة للمنتجين فى تحقيق مكاسب كبيرة، سواء فى حالة تحقيق العمل إيرادات داخل مصر، أو لم يحقق إيرادات، ولكل نجم رقم من خلاله يبدأ الموزع فى شرائه، وفيما يلي أسعار أفلام النجوم فى السوق السينمائى الخارجى على عهدة أحد المنتجين الكبار فى مصر :

عادل إمام

النجم الكبير عادل إمام يتمتع بشعبية كبيرة فى مصر والوطن العربى بأكمله، فهو واحد من أشهر نجوم السينما، ويطلب جمهور الخليج أفلام عادل إمام بالاسم، ويتهافت عليه جميع موزعى الأفلام فى دول الخليج، نظرا للإيرادات الكبيرة التى تحققها أفلامه فى شباك التذاكر، ويصل الرقم الرسمى لبيع أفلام الزعيم لـ 2 مليون دولار للفيلم والواحد فى البيع الخارجى.

أحمد حلمى

أحمد حلمى، يعد واحدا من أشهر نجوم الكوميديا فى مصر والوطن العربى، حيث تحقق دائما أفلام حلمى أرقاما كبيرة فى السوق المصرى، واللافت للنظر عندما يدخل حلمى فيلما جديدا يبدأ المنتجون فى البحث عن موسم آخر لطرح أفلامهم لتجنب الخسارة الفادحة التى يلقنها حلمى لمنافسيه، نظرا لشعبيته وأرقامه الضخمة التى يحققها، ومنها فيلمه الأخير “لف ودوران”، والذى حقق أكثر من 42 مليون جنيه فى مصر، كما حقق ما يعادل 22 مليونا فى دول الخليج، وتباع أفلام أحمد حلمى رسميا بـ مليون و900 ألف دولار فى السوق الخارجى.

محمد هنيدى

هنيدى من أغلى نجوم الكوميديا فى مصر والوطن العربى، ويحقق أعلى الأرقام فى شباك التذاكر، فضلا عن تاريخ كبير قدمه منذ بدايته الفنية، هنيدى يعد واحدا من النجوم الذين يحققون أرقاماً كبيرة فى البيع الخارجى، وتصل لـ مليون و700 ألف دولار عن الفيلم الواحد خارجيا، إضافة إلى أن سينمات الخليج والمغرب العربى تطلب أفلام هنيدى بالاسم، خاصة وأنها خالية من الابتذال والسخافة وغيرها مما نراه فى بعض الأفلام .

تامر حسنى

تامر حسنى حقق فى وقت قصير رقما كبيرا فى البيع الخارجى لأعماله السينمائية، حيث تباع أفلام تامر حسنى بـ مليون و600 ألف دولار للفيلم والواحد ، وذلك للشعبية الكبيرة التى يتمتع بها فى دول الخليج والمغرب العربى، وعلى سبيل المثال فيلمه الأخير “تصبح على خير”، والذى حقق نجاحا كبيرا وإيرادات كبيرة وصلت لـ70 مليونا فى الخليج العربى.

أحمد السقا

النجم أحمد السقا أو فارس السينما المصرية كما لقبه جمهوره، يعد واحدا من أشهر نجوم الأكشن فى الشرق الأوسط، حيث يتمتع السقا بشعبية كبيرة وجمهور عريض داخل مصر وخارجها، فضلا عن أفلامه تحقق أعلى إيرادات فى مصر، وتباع أفلام أحمد السقا فى التوزيع الخارجى بشكل رسمى وتصل لـ مليون و600 ألف دولار، وارتفعت أسهم السقا فى البيع الخارجى بعد فيلمه الأخير “هروب اضطرارى”، والذى حقق 58 مليون جنيه فى شباك التذاكر.

أحمد عز

أحمد عز، والذى تتنوع أفلامه بين الكوميديا والأكشن، حيث يعد عز من نجوم الصفوف الأولى حاليا، وارتفعت اسهمه فى الفترة الأخيرة، عقب نجاح فيلمه الأخير “الخلية”، مع المخرج طارق العريان، إذ حققا سويا إيرادات وصلت إلى 54 مليون جنيه فى عيد الاضحى الماضى، ومن بعدها وصل رقم بيع أفلام أحمد عز فى السوق الخارجى لـ 900 ألف دولار للفيلم والواحد.

كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز يعد واحدا من نجوم مصر والوطن العربى، وتحقق أفلامه أرقاماً كبيرة فى شباك التذاكر، خاصة وأنه يتمتع بوسامة كبيرة وعفوية وطلاقة فى أفلامه من حيث الأداء والتكنيك والإيماءات، فيظل كريم من النجوم المطلوبين على ساحة السينما، فضلا عن تهافت المنتجون للتعاقد معه والتربح من أفلامه التى تحقق ملايين الجنيهات، وآخرها فيلم” الفيل الأزرق”، ويصل بيع أفلام كريم عبد العزيز فى البيع الخارجى لـ مليون و100 ألف دولار عن الفيلم والواحد.

محمد عادل إمام

محمد عادل إمام، هو واحد من نجوم الشباب حاليا، وبدأ إمام خطواته الأولى فى عالم النجومية، عندما شارك فى فيلم “حسن ومرقص”، بطولة والده الزعيم عادل إمام، إلا أنه استطاع أن يغرد بعيدا، وينفرد ببطولة عدة أفلام حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها، وآخرها فيلم “كابتن مصر” ، والذى حقق إيرادات خيالية وقتها وصلت لـ 38 مليون جنيه، ثم تدرج إمام فى تحقيق الملايين ، ليحقق بفيلمه “جحيم فى الهند” ما يقرب من 40 مليون جنيه، ليصل مؤخرا فيلمه الذى يعرض حاليا وهو “ليلة هنا وسرور”، إلى 20 مليون جنيه فى الأسبوع الأول من عرضه، ومن بعدها وصل رقم إمام فى البيع الخارجى لـ 500 ألف دولار عن الفيلم والواحد.