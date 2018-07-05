رداً على تهديدات الحرس الثوري الايراني ..الجيش الأمريكي يتعهد بالحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي
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جرينتش+2 12:19
الوزير الاسرائيلي الجاسوس يزود المخابرات الايرانية باسرار ومعلومات بالغة الاهمية عن الكيان الصهيوني

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