القبض في الرصيفة على عصابة اجرامية متخصصة بسرقة السيارات وتفكيكها في اربد وبيعها مجزأة

ألقي البحث الجنائي القبض على اربعة أشخاص من ممتهني سرقة المركبات وتفكيكها وبيعها، حيث ضبط بحوزتهم 8 مركبات مسروقة بالاضافة الى لوحات أرقام وكمية كبيرة من القطع التي تعود لمركبات أخرى تمت سرقتها وتفكيكها.

وقال مصدر امني، ان فريقا تحقيقيا خاصا تابع معلومات وردت للعاملين في قسم البحث الجنائي في مديرية شرطة لواء الرصيفة، عن قيام مشبوهين بامتهان سرقة المركبات والعمل على تفكيكها وبيعها بشكل مجزأ كقطع حيث تم تحديد هوية ثلاثة اشخاص من المشتبه بهم والقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم مركبة مسروقة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكاب عددٍ من سرقات المركبات ومن مناطق مختلفة وبيعها لأحد الأشخاص في احدى مناطق غرب اربد.

واضاف المصدر ان الفريق التحقيقي تمكن من تحديد مكان الاحتفاظ بالمركبات المسروقة في احدى مناطق غرب اربد، وتم التوجه للمكان بالتنسيق مع قسم بحث جنائي غرب اربد ومداهمة المكان وضبط مشتري المركبات المسروقة والذي يعمل على تفكيكها وبيعها مجزأة .

وبتفتيش المكان عثر على سبع مركبات مسروقة ومفككة، اضافة الى مجموعة من قطع المركبات وعدد من لوحات الأرقام التي تعود للمركبات المضبوطة ومركبات اخرى تمت سرقتها وما زال التحقيق جاريا في القضية.