الرئيس عباس يدخل مجدداً إلى المستشفى برام الله اليوم وسط شائعات عن تدهور صحته

كشفت مصادر حصرية لقناة i24News، الاسرائيلية، اليوم الخميس، انه تم نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجددا الى المستشفى في مدينة رام الله. ودخل عباس (83 عاما) المستشفى مؤخرا بعدما عانى من ارتفاع في درجات الحرارة، قال الاطباء حينها ان سببها” عملية صغيرة اجراها في الاذن قبل ذلك الحين بأيام.

وسرت في الايام الاولى لدخول عباس الى المستشفى “اشاعات” عن تدهور وضعه الصحي، قابلتها السلطة الفلسطينية بنشر صور ومقاطع فيديو له وهو يتجول داخل المستشفى ويقرأ صحيفة، ويرافقه طبيبه الخاص وولداه طارق وياسر .

جدير بالذكر انه لا يوجد نائب للرئيس الفلسطيني وفقا للنظام الاساسي الفلسطيني (الدستور) لإدارة الشؤون في حال دخول الرئيس المستشفى او غيابه لأي سبب من الاسباب .

ويتزعم عباس حركة (فتح) لكن الحركة عينت محمود العالول قبل اقل من عام نائبا لعباس وهو ما اعتبر تغييرا في سياسات الحركة التي تعتبر من أكبر الفصائل الفلسطينية وتدير السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.