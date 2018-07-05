إتلاف نصف طن مواد غذائية منتهية الصلاحية في معان

قامت فرق الرقابة الصحية التابعة لبلدية معان الكبرى اليوم الخميس، بضبط وإتلاف نصف طن من المواد التموينية منتهية الصلاحية خلال جولاتها بأسواق معان وفقا لرئيس البلدية الدكتور أكرم كريشان.

وقال الدكتور كريشان لــ (بترا) اليوم، انه تم ضبط مواد تموينية منتهية الصلاحية خلال الجولات الرقابية لفرق البلدية، وأنه تم إتلافها وفق الأصول القانونية المعتمدة.

وبين أن البلدية ومن خلال تعاونها مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة بالبيئة والصحة والغذاء، تعمل على تشديد عملية الرقابة على الأسواق ومتابعة الشروط الصحية اللازم توفرها في محال الخضار والفواكه ونتافات الدواجن ومحال بيع المجمدات والمطاعم ومحال الحلويات والمخابز، مؤكدا أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط وإتلاف ما يزيد عن 10 أطنان مواد غذائية فاسدة خلال شهر حزيران الماضي ولغاية الشهر الحالي.

وشدد كريشان، على ضرورة نشر الوعي بمخاطر بيع الأغذية والسلع منتهية الصلاحية وأضرارها الصحية على المستهلك، مشيرا إلى أن نشر الوعي والتثقيف في تلك القضايا مهم وهو يأتي في سياق نشر الوعي إلى جانب الإجراءات والعقوبات التي تتخذ بحق المخالفين.