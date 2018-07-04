فياض مازال متمسكاً بمبادرته القديمة رغم كسر حاجز الجليد بينه وبين عباس

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، النائب د. سلام فياض، لقاء رئيس السلطة محمود عباس، بعد أعوام عدة من الخصومة بينهما، وصلت حدّ إغلاق الأخير مؤسسات تابعة للأول وتجميد أرصدتها.

فياض أكدّ، في حديث إلى “الأخبار” اللبنانية، حدوث اللقاء قبل السبت الماضي، مكتفياً بالقول إنه لا يزال ملتزماً مبادرته التي تقدم بها لإنهاء الانقسام قبل ثلاثة أعوام، و”هي ذات الرؤية، ولا جديد عليها لهذه اللحظة، ونأمل أن نصل إلى مقترح ينهي الخلاف والانقسام”، مفضلاً ألا يكشف تفاصيل أخرى عبر الإعلام عن تلك الرؤية حتى نضوجها.

لكنه أكد رغبته في زيارة غزة، معقّباً: “هذه مسألة لا يوجد اعتراض عليها، لكن من المبكر الحديث عن تفاصيل”.

وكان فياض قد زار غزة قبل ثلاث سنوات (2015)، لأول مرة منذ 2005، عندما استضافه “مركز بيت الحكمة” الذي يديره القيادي في “حماس” أحمد يوسف.

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