علاقة عشق خاصة بين فاروق الفيشاوى ومنطقة العجمي  

حبه لمنطقة العجمى جعل الفنان فاروق الفيشاوي يتمسك بها ويقضى معظم أوقات الصيف فيها، ويمتلك إحدى الشاليهات هناك.

الفيشاوى قال: رغم أن هذه المنطقة شهدت مؤخرا العديد من حالة فوضى فى عملية البناء حيث إن ما شيد من عمارات خلال الفترة ما بعد الثورة قد يعادل ما كان موجودا من قبل والغالبية فى ذلك بدون استخراج التراخيص اللازمة لعملية البنا، الاأننى لم أتخل عنها بسبب جوها الهادئ والطبيعة الساحرة.

الفيشاوى ليس من هواة السهر ليلا حيث يفضل الجلوس فى المنزل وإذا قرر الخروج فسوف يكون مع أصدقائه.

الفيشاوى يعرض له حاليا فى دور السينما فيلم “ليلة هنا وسرور” بطولة محمد عادل إمام، ياسمين صبرى، رحاب الجمل، محمد عبد الرحمن، محمد ثروت، خالد الذهبى، وآخرون،والفيلم من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وهو من إخراج حسين المنباوى.