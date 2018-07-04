ضبط 3 مروجين للمخدرات و3 متعاطين لديهم كغم جوكر في عجلون

تمكنت مرتبات مديرية شرطة عجلون وقسم مكافحة المخدرات من ضبط 3 مروجين للمخدرات و3 متعاطين وبحوزتهم كيلو غرام من مادة الجوكر.
وقال مصدر امني انه تم ضبط المروجين والمتعاطين خلال حملة امنية نفذتها المديرية لـ 3 منازل في احدى مناطق المحافظة.
وما من كاتبٍ إلا سيفنى ويُبقي الدهرُ ما خطت يداهُ فلا تكتبْ بخطكِ غير شيءٍ يسركَ في القيامةِ... إقرأ المقال
تمكنت مرتبات مديرية شرطة عجلون وقسم مكافحة المخدرات من ضبط 3 مروجين للمخدرات و3 متعاطين وبحوزتهم كيلو غرام من مادة الجوكر.
وقال مصدر امني انه تم ضبط المروجين والمتعاطين خلال حملة امنية نفذتها المديرية لـ 3 منازل في احدى مناطق المحافظة.
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