رغم تغليظ العقوبات.. ضبط اعتداء على خط مياه في أم العمد

ضبطت شركة مياه الأردن “مياهنا” اعتداء على احد الخطوط الناقلة والرئيسية في العاصمة عمان، اليوم، بعد رصد وتقصي الموقع من قبل فنيي الشركة حسبما قالت الشركة في بيان صحفي.

وقالت الشركة “انه تم وقف اعتداء على خط بقطر 63 ملم في منطقة أم العمد، مقابل جامعة الاسراء، بالتعاون مع وزارة المياه والأجهزة الامنية المختصة”، موضحة ان الاعتداء تم بواسطة ربط خط مياه غير ظاهر للعيان، ومدفون تحت الأرض؛ لتغذية بركة زراعية وعشرة بيوت بلاستيكية ومشاتل ورود، بالإضافة إلى مزروعات مختلفة، وتنك للمياه؛ بكميات كبيرة قدرها الفنيون بحوالي 25م بالساعة.

وأضافت ان الطواقم الفنية وفرق الصيانة والتفتيش في شركة مياهنا باشرت فورا بفصل الخط، بحضور الأجهزة الامنية المرافقة، واعادت تصويب الوضع الى ما كان عليه، إلى جانب إعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وإحالة الاوراق الى القضاء لاستكمال الاجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق أحكام القانون بحقهم.

وتنفذ الشركة حملات دائمة في مناطق انتشارها في العاصمة عمان والزرقاء ومادبا؛ وفق خطة استراتيجية؛ تهدف إلى منع الاعتداءات على شبكة المياه، وإحكام السيطرة على كافة مصادرها المائية، بكل حزم وكفاءة.

يذكر أن القانون الجديد غلظ عقوبات المعتدين على شبكات المياه، حيث يقضي بالحبس لمدة تصل الى خمس سنوات وبغرامة تصل الى 7 آلاف دينار لكل من قام بالاعتداء على خط مياه ناقل او رئيسي او اعتدى على محطات الصرف الصحي او محطات الضخ او التنقية او محطات تحلية المياه، وشمل التعديل كذلك كل من احدث تلوثا في مصادر المياه او الخطوط او المحطات التابعة لسلطة المياه والتي يتم استغلالها لغايات الشرب.