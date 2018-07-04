راغب علامة يوجه رسالة استفزازية تثير حنق الكارهين والغيرانين

فاجأ الفنان اللبناني راغب علامة متابعيه برسالة شديدة اللهجة وجهها إلى الأشخاص الذين يكرهونه. ونشر تلك الرسالة من خلال خدمة إنستا ستوري” على تطبيق “إنستغرام”.

وجا فيها: “اللي زعلان مني عمهلو بيرضى واللي يغار مني ما بلومو واللي بيكرهني بالناقص واحد واللي يحبني أنا بموت فيه”.

وأثار هذا جدلاً كبيراً في أوساط المتابعين. وتساءل هؤلاء عن هوية الأشخاص الذين قصدهم النجم من خلال هذه الرسالة.

ويشار إلى أن علامة كان أعلن من خلال فيديو نشره على التطبيق نفسه أنه يعتزم القيام بجولة أوروبية تشمل ألمانيا والسويد وهولندا وبريطانيا وذلك في شهر أيلول المقبل.