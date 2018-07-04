المخابرات المصرية تعينّ اللواء أحمد عبدالخالق مسؤولاً عن الملف الفلسطيني

علمت “قدس برس”، أن رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، اللواء عباس كامل، أصدر قراراً بتعيين اللواء أحمد عبدالخالق، مسؤولا عن الملف الفلسطيني في الجهاز، بديلاً عن اللواء سامح نبيل.

وقالت مصادر مطلعة، إن اللواء عبدالخالق باشر فور تعيينه التواصل مع قيادتي حركتي “فتح” و”حماس”، ووجّه لهما الدعوة لزيارة القاهرة، واللقاء مع رئيس اجهاز المخابرات.

وبحسب المصادر؛ فإن هذا القرار يأتي بعد إخفاق اللواء نبيل في تحقيق اختراق بمسار المصالحة الفلسطينية بين “فتح” و”حماس”.

يشار إلى أن اللواء عباس كامل، أجرى عقب تسلمه إدارة المخابرات العامة بشكل رسمي، سلسة من التغييرات غير المعلنة، التي يعتقد بعض المراقبين أنها تأتي في سياق ما بات يعرف إعلامياً بـ “ًصراع الأجهزة” داخل مصر.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قبل نحو أسبوع قراراً رسمياً بتعيين اللواء عباس كامل كرئيس للمخابرات العامة، وذلك بعد 6 أشهر من إسناد مهمة تسيير إدارة الجهاز السيادي لمدير مكتبه السابق في 18 كانون الثاني الماضي، عقب إقالة اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب تسجيلات صوتية لأحد ضباط الجهاز، خلال إعطائه توجيهات لإعلاميين وفنانين تتعلق بتناولهم لقرارات وتوجيهات القيادة المصرية.