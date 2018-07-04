بعد تحرير اراضيها.. سورية تدعو مواطنيها الذين اضطرتهم الاعتداءات الإرهابية لمغادرة البلاد للعودة إلى وطنهم الأم
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جرينتش+2 02:22
المخابرات المصرية تعينّ اللواء أحمد عبدالخالق مسؤولاً عن الملف الفلسطيني

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