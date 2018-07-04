الرزاز تعهد بتأمين سكن بديل.. ٣ وفيات و٦ اصابات بانهيار عمارة في الزرقاء

اوعز رئیس الوزراء عمر الرزاز اليوم الاربعاء بتأمین مسكن لسكان العمارة المنھارة في منطقة الغویریة بمحافظة الزرقاء.

كما اوعز، خلال زیارة قام بھا الرزاز لموقع الانھیار ولمصابي الحادث في مستشفى الزرقاء الحكومي، بتشكیل لجنة تحقیق في أسباب انھیار العمارة.

وكان محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران قد اعلن إن العمارة التي انهارت صباح اليوم تتألف من ثلاثة طوابق ويسكنها 21 فردا.

وأضاف يقول لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان احد الورثة قام مؤخرا بعمل صيانة للطابق الارضي وازالة الجدران الداخلية، الأمر الذي أدى الى اضعف المبنى الذي تم انشاؤه في بداية سبعينيات القرن الماضي، لافتا الى ان الجهات المعنية أخلت الأبنية المجاورة للعمارة واغلقت الشارع تحسبا لتداعيات الانهيار واصابة أي من المواطنين.

وبين ان عمليات الصيانة للطابق الارضي ادت الى زيادة الضغط على المبنى الأمر الذي ادى الى انهيار المبنى بالكامل، مشيرا الى ان المحافظة ستشكل لجنة بالتشارك مع الأشغال العامة وبلدية الزرقاء والجهات المعنية الأخرى، للوقوف على الاسباب الحقيقية لانهيار العمارة، كما ستعمد الى ازالة المبنى بعد الانتهاء من عمليات الانقاذ تحسبا من وقوع عمليات انزلاق والتأثير على أرواح المواطنين المجاورين للعمارة.

وأكد أن المتوفين هم شاب يبلغ من العمر 20 عاما وفتاة 16عاما وطفل 10 أعوام، فيما أصيب 6 أشخاص يرقدون حاليا على أسرة مستشفى الزرقاء الحكومي لمتابعة حالاتهم الصحية وعلاجهم.

من جهته أوضح مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الدكتور محمود زريقات ان حالة للمصابين الستة متوسطة، وتتراوح بين كسور وجروح، فيما تحتاج بعض الحالات لعمليات جراحية.

وكان عدد وفيات حادث انهيار العمارة قد ارتفع إلى 3 وفيات وإصابة 7 أشخاص، حيث تابع مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة مجريات التعامل مع حادث الانهيار في الموقع.

وقال مدير العمليات الناطق الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني العميد فريد الشرع ان عمليات البحث جارية عن شابين محصورين تحت انقاض العمارة التي انهارت صباح اليوم في الزرقاء.

وبيّن الشرع لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان عمليات الانقاذ تتم بالاستعانة بالكاميرات ووحدة كلاب البحث المدربة والدعامات حرصا على المحصورين ولإنقاذهما واسعافهما.