استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية يبين تفاؤل الرأي العام برئيس الوزراء وتشاؤمه من الفريق الوزاري

أعلن د. موسى شتيوي مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية اليوم الأربعاء نتائج استطلاع للرأي العام حول تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز وبعض القضايا الراهنة.

ويأتي هذا الاستطلاع استمراراً لنهج مركز الدراسات الاستراتيجية في سَبْر آراء المواطنين وقادة الرأي حول قدرة الحكومات على تحمل مسؤولياتها أو القيام بها.

وقد جاء هذا الاستطلاع لقياس قدرة الحكومة الجديدة (حكومة الدكتور عمر الرزاز) على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، والتي تشكلت على إثر الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية ضد قرارات اتخذتها حكومة الدكتور هاني الملقي، والذي كان من أهمها مشروع قانون ضريبة الدخل، واستمرت هذه الاعتصامات والاحتجاجات التي شاركت فيها أطياف مختلفة من المجتمع الأردني لمدة 9 أيام، وامتدت الى معظم محافظات المملكة وانتهت في اعتصامات ليلية أمام دار رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع.

ويهدف الاستطلاع إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين وثقتهم بقدرة حكومة الدكتور عمر الرزاز، على تحمل مسؤولياتها خلال الفترة المقبلة، والى قياس آراء المستجيبين حول قدرة الحكومة على تنفيذ المهمات التي وردت في كتاب التكليف السامي. فضلاً عن ذلك، فقد تمَّ التعرف على اتجاهات الرأي العام وعينة قادة الرأي لكيفية سير اتجاه الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن الآن. كذلك، هدف الاستطلاع للتعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة، مثل: الوضع الاقتصادي في الأردن؛ والدعم الخليجي المقدم. والثقة بالمؤسسات الوطنية، والرضى عن أداء مجلس النواب الحالي، ومتابعة الاحتجاجات والتظاهرات

يذكر أن حجم العينة الوطنية كان: 1823 شخصاً ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 152 موقعاً تغطي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافة.

وعينة قادة الرأي: بلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 97%.

تم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين 26/6-2/7/2018.

وقد شارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 40 باحثاً وباحثة ميدانياً و10 مشرفين، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%)، وعملت 7 فتيات على عينة قادة الرأي، حيث كانت نسبة الاستجابة 97%.

وتاليا ابرز نتائجه:

سير اتجاه الأمور

يعتقد 57% من مستجيبي العينة الوطنية و63% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح. فيما يعتقد 40% من مستجيبي العينة الوطنية و31% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.

ويلاحظ في هذا الاستطلاع أن هنالك ارتفاعاً واضحاً وجوهرياً في نسبة من يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح لدى أفراد العينتين مقارنة بالاستطلاع السابق.

أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ

العينة الوطنية

* عزا 28% من مستجيبي العينة الوطنية اعتقادهم بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الخاطئ الى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيما عزا 19% السبب الى سوء الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وعزا 20% السبب الى وجود الفساد بصفة عامة.

عينة قادة الرأي

كان أهم سببين لاعتقاد سير الأمور في الاتجاه الخاطئ لدى أفراد عينة قادة الرأي، هو ضعف الحكومة والفريق الوزاري (30%) وأن قرارات الحكومة ليست لمصلحة المواطن (30%)، فيما جاء سوء الوضع الاقتصادي بصفة عامة في المرتبة الثالثة (18%).

أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري.

يعتقد 24% من أفراد العينة الوطنية و9% من أفراد عينة قادة الرأي أن مشكلة البطالة هي أهم مشكلة تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري، فيما يعتقد 23% من أفراد العينة الوطنية و4% من أفراد عينة قادة الرأي بأن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة هي أهم مشكلة يجب معالجتها، ويعتقد 61 % من أفراد عينة قادة الرأي و22% من أفراد العينة الوطنية أن الوضع الاقتصادي السيء بصفة عامة هو ما يجب معالجته بشكل فوري.

تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري.

يعتقد 64% من أفراد العينة الوطنية و57% من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة سوف تكون قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

يعتقد 69% من مستجيبي العينة الوطنية و69% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الرئيس سوف يكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

فيما يعتقد 48% من مستجيبي العينة الوطنية و45% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الفريق الوزاري سوف يكون قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.

وأبدى 50% من مستجيبي العينة الوطنية و39% من مستجيبي عينة قادة الرأي رضاهم عن تشكيلة الفريق الوزاري.

ومن الملاحظ في هذا الاستطلاع حجم الفارق بين التوقعات لقدرة رئيس الوزراء على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة مقابل التوقعات بقدرة الفريق الوزاري.

أسباب عدم الرضى عن تشكيلة الفريق الوزاري

عزا 63% من أفراد العينة الوطنية و67% من أفراد عينة قادة الرأي الذين أبدوا عدم رضاهم عن تشكيلة الفريق الوزاري السبب الى ان تكرار الوزراء من الحكومات السابقة هو السبب الرئيس لعدم رضاهم، فيما أفاد 24% من أفراد العينة الوطنية و27% من أفراد عينة قادة الرأي بأن السبب هو عدم كفاءة الفريق الوزاري.

التفاؤل بتكليف حكومة الدكتور عمر الرزاز

أبدى 81% من مستجيبي العينة الوطنية و76% من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم بتكليف الدكتور عمر الرزاز بتشكيل الحكومة. فيما أبدى 56% من مستجيبي العينة الوطنية و42% من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم بعد تشكيل الحكومة واختيار الفريق الوزاري.

ويتوقع 83% من مستجيبي العينة الوطنية و65% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن أداء حكومة الرزاز سوف يكون أفضل من أداء حكومة الملقي، فيما يتوقع 12% من مستجيبي العينة الوطنية و26% من مستجيبي عينة قادة الرأي أن يكون أداء حكومة الرزاز مشابهاً لأداء حكومة الملقي.

تقييم المستجيبين للوضع الاقتصادي لأسرهم- العينة الوطنية

أفاد 10% من مستجيبي العينة الوطنية بأن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فيما أفاد 33% بأن وضع أسرهم الاقتصادي لم يتغير عليه شيء مقارنة بالاثني عشر شهرا الماضية، فيما أفاد 57% بأن وضع أسرهم الاقتصادي أصبح أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية.

يتوقع 45% من مستجيبي العينة الوطنية بأن وضع أسرهم الاقتصادي خلال الاثني عشر شهراً المقبلة سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن، فيما يتوقع 26% بأن وضع أسرهم الاقتصادي سوف يبقى كما هو عليه الآن، ويتوقع 26% بأن وضع أسرهم الاقتصادي سوف يكون أسوأ مما هو علية الآن.

تقييم قادة الرأي لوضع الأردن الاقتصادي.

أفاد 12% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن وضع الأردن الاقتصادي هو أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فيما أفاد 35% بأنه بقي على ما هو عليه. وأفاد 52% بأن وضع الأردن الاقتصادي أسوأ مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية.

يتوقع 41% بأن الوضع سوف يصبح أفضل مما هو عليه الآن، فيما يتوقع 29% بأنه سوف يبقى على حالة، ويتوقع 26% بأنه سوف يصبح أسوأ مما هو عليه الآن.

الدعم الخليجي المقدم الى الأردن

أفاد جميع مستجيبي عينة قادة الرأي و81% من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم سمعوا عن الدعم الخليجي المقدم للأردن على شكل مساعدات وودائع في البنك المركزي وفرص استثمارية.

أفاد 48% من مستجيبي العينة الوطنية و44% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن هذا الدعم سيساهم في المديين القريب والمتوسط على خلق فرص عمل للأردنيين.

أفاد 45% من مستجيبي العينة الوطنية و39% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن هذا الدعم سوف يعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن في المديين القريب والمتوسط،

وأفاد 49% من مستجيبي العينة الوطنية و41% من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن هذا الدعم سوف يعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للأردن على المديين القريب والمتوسط.

الثقة بالمؤسسات الوطنية

أظهرت النتائج أن الثقة بالمؤسسات العسكرية والأمنية جاءت في المراتب الأولى مقارنة بباقي المؤسسات الأخرى (الدفاع المدني 94%، الجيش 93%، الدرك 92%، المخابرات العامة 91%، الامن العام 91%)، فيما تفاوتت الثقة بباقي المؤسسات من 56% -14%، حيث كان معدل الثقة بالمحاكم والنظام القضائي 56%، نقابة المعلمين 53%، فيما كانت الثقة في الأحزاب السياسية عند 17% وفي مجلس النواب 14%.

الرضى عن أداء مجلس النواب الحالي

أفاد 18% من مستجيبي العينة الوطنية و12% من مستجيبي عينة قادة الراي بأنهم راضون عن أداء مجلس النواب الحالي.

يعتقد 21% من مستجيبي العينة الوطنية بأن مجلس النواب قام بدوره في الدفاع عن حقوق المواطنين تجاه سياسات الحكومة المختلفة، فيما يعتقد 19% من مستجيبي العينة بأن المجلس الحالي قام بدوره في سن التشريعات التي تخدم المواطن والمجتمع، ويعتقد 18% من المستجيبين بأن مجلس النواب الحالي قام بدوره في الرقابة على الإنفاق العام، ومساءلة ومحاسبة الحكومة.

أفاد 82% من مستجيبي العينة الوطنية بأنهم سيمنحون حكومة الدكتور عمر الرزاز الثقة اذا ما أتيحت لهم الفرصة في القيام بذلك، مقابل 63% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأنهم سوف يمنحون الثقة.

متابعة الاحتجاجات والتظاهرات

أظهرت النتائج أن 40% من مستجيبي العينة الوطنية تابعوا الاحتجاجات والاعتصامات التي حدثت بشكل منتظم، فيما تابعها بشكل غير منتظم نصف المستجيبين (50%)، وأفاد 10% بأنهم لم يتابعوها على الاطلاق.

عند السؤال عن المصادر التي تابع المستجيب من خلالها الاحتجاجات والتظاهرات، افاد 67% بأنهم تابعوها من خلال التلفزيون، فيما أفاد 61% بأنهم تابعوا هذه الاحتجاجات من خلال التواصل والحديث مع الأصدقاء، وتابعها من خلال الفيسبوك 60% من المستجيبين، فيما تابعها من خلال الانترنت والمواقع الإخبارية 54% من المستجيبين، وتابعها 35% من المستجيبين من خلال تطبيق واتس اب و26% من خلال اليوتيوب.

فيما يتعلق بتعبير المواطنين عن رفضهم لبعض القرارات الحكومية، تم سؤال المستجيبين فيما إذا عبروا عن رفضهم لمثل هذه القرارات بطرق مختلفة، حيث أفاد 14% بأنهم عبروا عن رأيهم لرفض هذه القرارات من خلال فيسبوك، فيما عبر عن رفضهم من خلال التويتر 3% من المستجيبين، فيما افاد 6% بأنهم شاركوا في التظاهرات والاعتصامات في مناطق سكنهم .

أفاد 68% بأنهم يؤيدون الاحتجاجات التي حصلت ومعظم مطالب المحتجين، فيما أيد 24% الاحتجاجات وبعض مطالب المحتجين، ولم يؤيد الاحتجاجات ومطالب المحتجين 8% من المستجيبين.

وعند السؤال عن السبب الأهم الذي دفع الناس للاعتصام والتظاهر أمام الدوار الرابع، أفاد 59% من المستجيبين أن مشروع قانون ضريبة الدخل هو السبب الأهم في تحريك الناس نحو التظاهر، فيما أفاد 27% أن الناس تحركت للاعتصام والتظاهر نتيجة قرارات تراكمية اتخذتها حكومة الدكتور هاني الملقي، فيما افاد 11% ان رفع أسعار الكهرباء هو السبب وراء التظاهر والاحتجاج.

وعند السؤال عن مصدر الاحتجاجات الشعبية التي حدثت في الأردن، وهل هي نتيجة مؤامرة خارجية ام احتجاجات شعبية على سياسات حكومة د. هاني الملقي، أفادت الغالبية العظمى من المستجيبين (92%) بان هذه الاحتجاجات والتظاهرات هي احتجاجات شعبية على سياسات حكومة الملقي، فيما أفاد 4% فقط بأنها نتيجة مؤامرة من الخارج على الأردن.

أبدى 94% من المستجيبين رضاهم عن أداء الأجهزة الأمنية في التعامل/التفاعل مع الاعتصامات والتظاهرات التي حصلت، فيما أبدى 64% رضاهم عن تعامل/تفاعل النقابات المهنية والعمالية مع الاعتصامات والتظاهرات، وأبدى 26% من المستجيبين رضاهم عن تعامل/تفاعل مجلس النواب مع الاعتصامات والتظاهرات التي حصلت في الأردن.

كيفية سير الأمور في الأردن بشكل عام- العينة الوطنية

أظهرت نتائج الاستطلاع أن (57%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن بشكل عام تسير في الاتجاه الصحيح مقارنة بـ (31%) في استطلاع نيسان/أبريل 2018، ومقارنة بـَ (41%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، وبـِ (48%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، وبـِ (45%) في استطلاع كانون الثاني/يناير 2017، و(52%) في استطلاع تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، و(57%) في استطلاع أيلول/سبتمبر 2016.

فيما أفاد (40%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ مقارنة بـ (68%) في استطلاع نيسان/أبريل 2018 ومقارنة بـِ (58%) في استطلاع تشرين الأول/أكتوبر 2017، ومقارنة بِـ (50%) في استطلاع نيسان/أبريل 2017، و(54%) في كانون الثاني/يناير 2017، و(45%) في تشرين الثاني / نوفمبر2016، و(39%) في استطلاع أيلول/سبتمبر 2016.