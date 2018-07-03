واشنطن تحبط مخططاً إرهابياً اعدت له ” القاعدة” يوم عيد الاستقلال

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (اف بي آي) امس الاثنين اعتقال شخص قريب من تنظيم القاعدة، يشتبه بأنه كان يخطط لتنفيذ اعتداء يوم غد الأربعاء خلال الاحتفالات بالعيد الوطني الأميركي في كليفلاند بولاية أوهايو.

وقال جهاز اف بي آي، إن الأميركي ديميتريوس ناتانيال بيتس (48 عاما) أبلغ عنصرا متخفيا من الشرطة، أنه يريد قتل عسكريين وعائلاتهم بواسطة آلية مفخخة في كليفلاند يوم غد الأربعاء في الرابع من تموز خلال المسيرة التقليدية احتفالا بهذا اليوم الوطني.

وأوضح المصدر نفسه أن المشتبه به الذي يعرف أيضا باسم عبدالرحمن رفيق، اعتقل وسجن الأحد ووجهت إليه تهمة دعم منظمة إرهابية التي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن عشرين عاما.

وعلق وزير العدل الأميركي جيف سيشنز في بيان على الحادثة بالقول “إن الإرهابيين يرفضون المثل التي أقيمت على أساسها هذه الأمة وهي المثل التي نحتفل بها في الرابع من تموز”.

وأكدت وزارة العدل الأميركية في تغريدة على تويتر نبأ اعتقال شخص يشتبه بأنه إرهابي كان يدبر لاعتداء في أوهايو.