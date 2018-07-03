فنانون مصريون حافظوا على “العشرة الطيبة” وظلوا أصدقاء بعد الطلاق

بمودة شديدة، حرصت الفنانة المصرية رانيا يوسف على الرد على رسالة طليقها المهندس طارق عزب والذي عبّر من خلالها عن ندمه الشديد على انفصالهما.

ويؤكد رد رانيا الرقيق على طليقها أنهما سيظلان صديقين، أسوة ببعض الفنانين الذين حافظوا على علاقتهم الودية، بعد طلاقهم وانفصالهم.

وقالت “رانيا” في رسالتها الى طليقها من خلال حسابها على موقع إنستغرام: “ربنا مايجبش ندم أبدا يا طارق.. إنت راجل محترم جدا وأنا عشت معاك أجمل 6 سنين في حياتي، وإذا كان الجواز خلص فالصداقة والعشرة الحلوة والمواقف المحترمة الجميلة اللي بينا حتفضل دايما ذكرى جميلة وحنفضل دايما أعز أصحاب”.

يذكر أن طارق عزب طليق رانيا يوسف كان قد نشر صورة لهما وعلق عليها قائلًا: “قدر الله وما شاء فعل.. أحلى وأجمل وأحن الناس.. حبيبتي اللي هندم عليها عمري كله”.

عمرو دياب وشيرين رضا

استمرت العلاقة الطيبة بين الفنانة شيرين رضا وطليقها عمرو دياب حتى بعد زواجه من السعودية زينة عاشور، وحتى بعد ارتباطه حاليًا بالفنانة دينا الشربيني، ويبدو أن ابنتهما “نور” لعبت دورًا في ذلك، خاصة أنها تعيش مع أشقائها ووالدتهم خارج مصر، وهذه الصداقة أو العلاقة الطيبة بين الزوجين السابقين هي التي تبرر ظهورهما معًا في أكثر من مناسبة دون أن تفارق الابتسامة وجهيهما.

محمد مختار ونادية الجندي

من أفضل العلاقات بين المطلقين أيضًا العلاقة بين الفنانة نادية الجندي والمنتج محمد مختار، وهو ما يصرح به كل منهما، ويؤكده الواقع، إذ مازالت الفنانة تتعامل مع طليقها في إنتاج أعمالها؛ ما يؤكد حسن علاقتهما رغم طلاقهما.

كثيرون هم الفنانون الذين يحتفظون بعلاقات صداقة جيدة مع بعضهم بعد الانفصال، ابتداء من فاروق الفيشاوي وسمية الألفي، وانتهاء بهاني مهنى وسميرة سعيد، وغيرهم كثير من حالات الفنانين الذين ظلوا أصدقاء بعد الطلاق.