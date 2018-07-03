 فتاوى بالجملة .. دائرة الافتاء تصدر 27389 فتوى خلال رمضان

قالت دائرة الافتاء العام للمملكة ان مجموع الفتاوى الصادرة عن دائرة الإفتاء العام خلال شهر رمضان المبارك قد بلغ 27389 فتوى، بمعدل 1245 فتوى يوميًّا.

وأضافت الدائرة في تصريحات صحفية ان الفتاوى تنوعت بين مقابلات شخصية، وأسئلة هاتف، وأسئلة مكتوبة، ورسائل قصيرة. حيث بلغ عدد المقابلات الشخصية خلال الشهر 3275 مقابلة، بمعدل 150 مقابلة يوميا، فيما بلغ عدد اتصالات الهاتف المجاب عنها خلال الشهر 16652 اتصالا، بمعدل 757 اتصالا يوميا.

أما الأسئلة عن طريق الموقع الإلكتروني فقد بلغت خلال الشهر 2398 سؤالا، بمعدل 110 فتاوى يوميا، وبلغت فتاوى الرسائل القصيرة 450 فتوى، بمعدل 20 فتوى يوميا، فيما بلغ عدد الأسئلة المجاب عنها عبر الفيس بوك 1410 أسئلة، بمعدل 64 فتوى يوميَا.