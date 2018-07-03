روسيا تعيد طائرات “الميغ ” التاريخية الشهيرة بالعالم العربي الى الخدمة

تدرس وزارة الدفاع الروسية استخدام طائرة التدريب “ميغ-أت”، مرة أخرى، لتدريب الطيارين. وقد تسلم شركة الطائرات المتحدة هذه الطائرة إلى الوزارة.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المصمم العام، نائب رئيس شركة الطائرات المتحدة، سيرغي كوروتكوف أن “وزارة الدفاع الروسية تدرس إمكانية استخدام هذه الطائرات للتدريب. لا يوجد طائرات قديمة من هذه الطائرات ولكن يوجد موارد لإنشاء الطائرة مرة أخرى”.

وأشار كوروتكوف إلى أن الشركات الآن تتبنى التكنولوجيا الرقمية لتصمم الطائرة.

وقال رئيس لجنة الاتحاد الفيدرالية للدفاع والأمن فيكتور بونداريف إن الطائرة “ميغ-أت” قد تدخل خدمة وحدات الطيران في عام 2023.

جدير بالذكر ان “ميغ-أت” هي طائرة نفاثة روسية، أجرت أول رحلة في 21 آذار 1996.