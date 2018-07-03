“داعش” تخطط لاستخدام “الاطفال الانتحاريين” في حرب طويلة المدى مع اوروبا

أفادت صحيفة اللوموند الفرنسية، بأن التحقيقات التي اجرتها الشرطة الفرنسية مع احد المنشقين عن تنظيم “داعش” الاجرامي توصلت إلى أن التنظيم يخطط لاستخدام الاطفال لتنفيذ مهام انتحارية في اوروبا.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن المنشق السابق عن داعش جوناثان جيفروي قوله إن ” الجماعة الإرهابية تخطط لاستخدام الأطفال من أجل تنفيذ مهام انتحارية في أوروبا”، مبينا أن “الدواعش كانوا يقومون بتجنيد وتدريب الايتام ، بالاضافة الى زوجات الدواعش اللواتي يقمن بتلقين اطفالهن ايديولوجية الجماعة الارهابية وترسيخ فكرة كره الغرب والولايات المتحدة واوربا”.

وأضاف جيفوري، أنه “لدي اطلاع على العمليات الخارجية المستقبلية التي من المقرر إجراؤها من قبل الأطفال الذين نشأوا في المنطقة والذين سيتم إرسالهم إلى الغرب، بعد سن المراهقة”، مشيرا إلى أن “خطة داعش تتركز على ارسال الاطفال الى اوروبا حالما يصبحون مراهقين وهو امر يتوجب فيه على المسؤولين الامنيين استخدام الحمض النووي وبرمجيات التعرف على الوجه من اجل مراقبة اولئك الاطفال”.

واردف ان “خطة استخدام الاطفال تعود الى الاخوين (كلين) وهما من الدواعش الفرنسيين واللذين كانا مسؤولان عن العمليات الارهابية في باريس في تشرين الثاني من عام 2015 “.