مشروع قانون معدل لقانون التقاعد يشترط الا تقل خدمة الوزير عن 7 سنوات لكي يكتسب حق التقاعد
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جرينتش+2 12:15
خبير مقدسي يوضح الابعاد الثلاثة وراء حرب الاقتحامات الصهيونية اليومية للمسجد الأقصى

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