المقداد يؤكد ان الإرهابيين هاجموا المخيمات الفلسطينية في سورية بدعم اسرائيلي

استعرض الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري مع بيير كرينبول المدير العام لمنظمة الامم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا” والوفد المرافق له اليوم الاهتمام الذي يلقاه اللاجئون الفلسطينيون في سورية وأهمية استمرار توفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم.

وفي هذا المجال أشاد المدير العام للأونروا بالخدمات والإمكانيات التي وفرتها حكومة الجمهورية العربية السورية للاجئين الفلسطينيين طيلة السنوات السابقة، مؤكداً أن الصعوبات التي تواجهها الوكالة نتيجة سحب بعض الأطراف التمويل المقدم لها ستؤثر على الخدمات التي تقدمها الوكالة في مختلف أماكن وجود اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.

وقال كرينبول: إن ولاية الوكالة المعطاة لها من قبل الأمم المتحدة ليست للبيع والمتاجرة بها وإن مؤسسات الوكالة تبحث عن بدائل تؤمن لها استمرار تقديم خدماتها في سورية وفي أماكن وجود الشتات الفلسطيني الأخرى.

من جانبه أكد المقداد تقدير سورية للجهود التي يبذلها المدير العام والوكالة لضمان حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين حتى ممارستهم لحقهم في العودة وتقرير المصير وانشاء دولتهم المستقلة على أرضهم.

وحمل نائب وزير الخارجية الولايات المتحدة و”إسرائيل” مسؤولية استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الأساسية حيث أشار وبشكل خاص إلى إدانة سورية وقف الادارة الامريكية التزاماتها في ميزانية الوكالة بهدف خدمة “اسرائيل” والمساهمة في تفاقم الاوضاع الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون.

وأوضح المقداد أن المجموعات الإرهابية المسلحة وبتعاون معلن بينها وبين “إسرائيل” قد هاجمت المخيمات الفلسطينية في سورية ودمرت منشآتها واستهدفت حياة أبنائها، مؤكداً أن الدولة السورية ستولي معالجة أوضاع الفلسطينيين في سورية اهتماما خاصا في إطار عملها الحثيث على تجاوز انعكاسات الأزمة في سورية سواء على السوريين أو على الفلسطينيين المقيمين فيها، مشدداً على أهمية تعاون الوكالة مع الجانب السوري لتحقيق هذا الهدف.