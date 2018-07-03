مشروع قانون معدل لقانون التقاعد يشترط الا تقل خدمة الوزير عن 7 سنوات لكي يكتسب حق التقاعد
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جرينتش+2 08:47
الاردنيون يعلقون آمالا على إعادة فتح الحدود السورية لإنعاش الاقتصاد

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