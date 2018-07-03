اعتقال رئيس الوزراء الماليزي السابق بتهم الفساد وتلقي الدعم من امراء السعودية

قالت مصادر قضائية اليوم الثلاثاء إن السلطات الماليزية اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، والذي كان قد خضع بعد الانتخابات العامة لتحقيقات بتهم فساد تتعلق بما يعرف بقضية “صندوق “1MDB” الذي تديره الدولة.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة “مصادر مطلعة” قولها إن السلطات اعتقلت نجيب عبد الرزاق اليوم الثلاثاء “في أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام”.

ونقلت الوكالة عن مصدرين قريبين من الأسرة أن السلطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه، فيما توقع أحد المصادر توجيه الاتهام لنجيب في المحكمة الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.

ويأتي اعتقال عبد الرزاق بعد يوم من بدء هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا باستجواب نائبه ووزير الداخلية السابق، أحمد زاهد حميدي، في إطار تحقيق موسّع في قضايا فساد وغسيل أموال.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن استجواب حميدي يأتي بشأن اعتراف له يعود إلى العام 2015، بتلقي رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، تبرعات من أمراء سعوديين بقيمة 700 مليون دولار.

وسبق أن داهمت قوات الأمن الماليزية مقار ومنازل تعود لرئيس الوزراء الأسبق، حيث أعلنت الشرطة الأربعاء الماضي عن مصادرتها لممتلكات تقدر قيمتها بنحو 270 مليون دولار.