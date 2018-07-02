“هآرتس” تزعم ان دولاً عربية اوكلت للجيش الإسرائيلي نقل مساعداتها للنازحين السوريين

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني من دول عربية لم تذكرها، تقوم بتقديم دعم إنساني ومساعدات إنسانية مختلفة للنازحين السوريين من المعارك في جنوب سوريا عبر إسرائيل، فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بإيصالها.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤول عسكري إسرائيلي، وخلال جولة له مع عدد من الصحفيين الأجانب بأن إسرائيل، وفي الأيام الأخيرة قامت بتقديم مساعدات إنسانية لآلاف النازحين السوريين، فيما أشار المسؤول العسكري الإسرائيلي الى أن “الأيام الأخيرة شهدت تقديم مساعدات من دول مختلفة بينها الولايات المتحدة ودول غربية عديدة، وبينها أيضا دول عربية”.

وأشار الى أن هذه المساعدات التي تضمنت مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيام، وصلت إسرائيل من دول عدة بينها دول عربية ومن ثم قام الجيش الإسرائيلي بإيصالها الى النازحين السوريين، فيما رفض ذكر أسماء الدول العربية التي شاركت في حملات المساعدة، معلقا على ذلك “لا أريد توريطهم”.

وأوضح المسؤول العسكري الى أن سياسة إسرائيل هي عدم التدخل في الأزمة السورية، وأيضا منع النازحين السوريين العبور نحو الأراضي الإسرائيلية، إلا الذين يحتجون الى مساعدات طبية عاجلة، فيما تشير التقارير الإسرائيلية الى أن آلاف النازحين قاموا بنصب الخيام على بعد 4 كليومترات من الحدود بين الجولان وسوريا.

كما أكد المسؤول العسكري الإسرائيلي ردا على سؤال إذا ما ستدافع إسرائيل عن النازحين السوريين قرب الحدود قائلا إن “إسرائيل لا تتدخل بالحرب” السورية، فيما رفض وصف المكان الذين يفترشه النازحون السوريون قرب الحدود على أنها “منطقة عازلة”، لكنه أضاف “هذه المناطق السورية القريبة من الحدود مع إسرائيل كان الأقل عرضة للهجمات في سنوات الحرب السورية”.