منى زكي وأحمد حلمي يلتقيان بفيلم سينمائي جديد بعد ١٥ عاماً على آخر افلامهما

فى مفاجأة من العيار الثقيل تقف النجمة المصرية منى زكى بطلة أمام أحمد حلمى فى فيلمه الجديد بعد غياب 15 سنة منذ فيلم “سهر الليالى”، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد اختيار أبطاله، وهو من إخراج خالد مرعى وإنتاج وليد صبرى، ومن تأليف عبدالرحيم كمال.

وكان آخر عمل جمع بين منى وحلمى فيلم “سهر الليالى” عام 2003، وشارك فى بطولته كل من الفنانة حنان ترك وشريف منير وفتحى عبدالوهاب وخالد أبوالنجا وعلا غانم وجيهان فاضل وانتصار، ومن إخراج هانى خليفة.

يذكر أن النجمين تعاونا قبل ذلك فى عدد من الأعمال الفنية من ضمنها فيلم “ليه خلتنى أحبك” و”عمر 2000″.

وكان آخر أفلام حلمى “لف ودوران” عام 2016، وشارك فى بطولته كل من دنيا سمير غانم وصابرين وبيومى فؤاد وإنعام سالوسة وميمى جمال وجميلة عوض، من تأليف منة فوزى، وتدور أحداثه حول شاب يتعرض للضغوط من عائلته حتى لا يتزوج فتاة أجنبية تعرف عليها، ويدخل بعدها فى قصة حب مع فتاة مصرية وحقق إيرادات وصلت إلى 43 مليون جنيه.