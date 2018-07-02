 معلومات جديدة حول دور الاخوان المسلمين في تأسيس تنظيم القاعدة وانتداب عبد الله عزام لرعايته

كشفت مصادر خاصة مطلعة على الوضع داخل تنظيم الإخوان، أن قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، شاركت في تأسيس تنظيم القاعدة أواخر الثمانينات من القرن الماضي.

وأشارت المصادر لموقع 24 الاماراتي، إلى أن المرشد الخامس للتنظيم، مصطفى مشهور، اقتراح تشكيل تنظيم عالمي مسلح، يسعي لتأسيس دولة الخلافة، حيث طلب من الشيخ المصري، مناع القطان، مدير الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالاتفاق مع أسامة بن لادن، الذي بدأ حياته في صفوف جماعة الإخوان، على إطلاق “تنظيم القاعدة”، في آب 1988، على أن يتولى منصب المنسق العام، برفقة أيمن الظواهري، وذلك بالتنسيق مع مسؤول الإخوان في فلسطين عبد الله عزام.

وأضافت المصادر، أن الدكتور عبدالله عياد، زوج “استشهاد” ابنة حسن البنا، مؤسس الجماعة، كان أحد شهود عملية تأسيس تنظيم “القاعدة”، حيث ارتبط بعلاقة صداقة قوية مع زعيم تنظيم “القاعدة” الحالي، ايمن الظواهري، حيث عملا سويا في أحدى المستشفيات الطبية بالرياض.

ووفقا للمصادر، فإن زينب الغزالي، أحدى القيادات النسائية لتنظيم الإخوان الإرهابي، كانت شاهدة على التأسيس الأول لتنظيم “القاعدة”، وأن أسامة بن لادن قد قام باستشارتها قبل تأسيس قاعدة الجهاد العالمي في أفغانستان.

ونوهت المصادر، أن زينب الغزالي حضرت الاجتماعات الأولى لتأسيس التنظيم، برفقة أبو أسامة المصري، وأسامة بن لادن، وأبوعبد الله البنشيري، وعبد الله عزام، وعلي الرشيدي المسؤول العسكري، في بيشاور (باكستان) في 11 آب 1988.

وأضافت المصادر، أن الاجتماع الأول لتأسيس تنظيم “القاعدة” حضره عدد كبير من العناصر الجهادية المصرية، أمثال عبد الله أحمد عبد الله، المكنى بـ”أبو محمد المصري”، الرجل الثاني في تنظيم”القاعدة” حالياً، وصلاح زيدان الشهير بـ”سيف العدل”، أول من أدخل الأسس العسكرية، والفكر الاستخباراتي، لدى التنظيمات الجهادية المسلحة، لكونه ضابطاً سابقاً بوحدة العمليات الخاصة، بالجيش المصري.

وأكدت المصادر، أن زينب الغزالي ليست المرأة الوحيدة التي شاركت في الاجتماعات الأولى لتنظيم “القاعدة”، حيث كانت بصحبتها قدرية محمد علي، أم خالد الإسلامبولي المتهم الرئيسي في اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات خلال العرض العسكري، الذي أقيم بمدينة نصر، بالقاهرة في 6 تشرين الأول 1981، في ذكري الاحتفال بنصر أكتوبر 1973.

ونوهت المصادر، إلى أن أم خالد الإسلامبولي، جاءت بصحبة ابنها محمد شوقي الإسلامبولي، المكنى بـ”أبو خالد”، الهارب حالياً إلى تركيا، المدرج على قوائم الإرهاب الدولي والاقليم.

من جانبه أوضح القيادي الإخواني السابق، ثروت الخرباوي، أن مصطفى مشهور هو صاحب فكرة انشاء حركة المقاومة حماس، التي تم اطلاقها على يد الشيخ أحمد ياسين، في 15 كانون الأول 1987م.