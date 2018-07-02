 فعاليات شهرية في رابطة الكتاب لمناقشة ما ينشر من شعر بالأردن

قال الشاعر الدكتور عبدالله ابو شميس، مقرر لجنة الشعر في رابطة الكتاب الاردنيين؛ إن اللجنة ستبدأ قريباً في عقد جلسة شهرية تجري خلالها مناقشة آخر الإصدارات الشعرية لشعراء الأردن.

وبين بحسب بيان صادر عن الرابطة ،اليوم الاثنين، ان الفعالية تهدف إلى قراءة ما ينشر من شعر في الأردن، وإقامة صلة مباشرة بين الشاعر وقارئه، وإدارة حوار مفيد بين الطرفين، حيث يشترط أن تكون المجموعة الشعرية مطبوعة ومنشورة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2016-2018 .

وبحسب البيان، فإنه يتم التنسيق بين اللجنة والشاعر المستضاف، بحيث يتم توفير 20 نسخة على الأقل مسبقاً من مجموعته الشعرية للأشخاص الراغبين في مناقشة المجموعة، بحيث يتسنى للقراء قراءتها قبل موعد الجلسة.

وتسعى اللجنة إلى عدم تكليف الشاعر بأي كلف مادية لقاء نسخ مجموعته، كما ستسعى للتنسيق مع الجهات الثقافية، كوزارة الثقافة وأمانة عمّان/الدائرة الثقافية ودور النشر لدعم هذه المبادرة.

ولفت إلى أن المشاركة في النقاش مفتوحة لمن يرغب من قرّاء الشعر سواء أكان عضواً في الرابطة أم لم يكن، موضحا ان الجلسة ليست نقدية متخصصة، وإن تكن اللجنة ترحب دوماً بوجود النقاد المتخصصين.

وقال إن جلسة نقاش المجموعة الشعرية ستتميز بروح الودّية والاحترام والصراحة، بعيداً عن الخصومة الشخصية أو المجاملات.

ولفت أبو شميس إلى أنه يمكن مراسلة اللجنة على البريد الإلكتروني:poetry.jordan@gmail.com‏.

يشار إلى ان لجنة الشعر في الرابطة انتخبت اول أمس السبت في المقر الرئيس بالرابطة الشاعر الدكتور أبوشميس مقررا لها، خلفا للشاعر محمد خضير الذي استقال من منصبه.

والدكتور أبو شميس يحمل شهادة الدكتوراه في الأدب والنقد، ويعمل خبيراً لغوياً في تطوير برمجيات تعليم اللغات، وصدر له ديوانا شعر مطبوعان: “هذا تأويل رؤياي” 2006، و”الخطأ” 2011، وله وديوان مخطوط بعنوان “شهود غزة”، بالإضافة إلى ترجمة شعرية لمختارات من شعر اللانداي الأفغاني.

وحصل أبو شميس على عدد من الجوائز الشعرية العربية، أبرزها جائزة الشارقة للإبداع العربي، وجائزة عبد المحسن القطان، وجائزة فدوى طوقان، كما شارك في العديد من المهرجانات الأدبية العربية والعالمية.