  دفعة جديدة من التشكيلات في صفوف الامن العام

قرر مدير الامن العام اللواء فاضل الحمود اليوم اجراء التنقلات والتعينات والالحاقات التالية لعدد من الضباط .
الرتبـــة الإســــــــــــــــــــــم الى
عميد معتصم عبدالوهاب عمر إدارة التخطيط والتعاون الدولي / مديراً
عميدركن عبدالله سليمان عمر إدارة الأمن الدبلوماسي والداوئر /مديراً
عقيد جمال علي عبدالله إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات/المساعد لتكنولوجيا المعلومات
عقيد عبدالله حسين العلي قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الوسطى / مديراً
عقيد عفاش عواد نايل إدارة التدريب/مدينة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين التدريبية/ آمراً
عقيد خالد محمد محمود إدارة العلاقات العامه والإعلام / نائباً
عقيد محمود محمد مفضي المعهد المروري الأردني / مديراً
عقيد عيسى محمود يوسف إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / المساعد لمراكز الإصلاح والتأهيل
عقيد غالب سليمان غيث إدارة التدريب /الامانه العامة للإتحاد الرياضي للشرطة / أميناً عاماً
عقيد فراس سامي احمد إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية / آمراً
عقيد عاطف ابراهيم سلامه إدارة التدريب/ أكاديمية الشرطة الملكية / آمراً
عقيد عبدالله خالد محمد قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الشمالية / مديراً
عقيد محمد محمود دوجان إدارة الإقامة والحدود / المساعد للإقامة والحدود
عقيد وحيد عايد موسى إدارة ترخيص السواقين والمركبات / نائباً
عقيد شاهر عبدالرحيم احمد إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح وتأهيل الجويده/رئيساً
عقيد عماد عواد علي إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود جابر / رئيساً بالوكالة
عقيد بلال محمد علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء/رئيساً
عقيد منذر سالم حمود إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود العقبة / رئيساً بالوكالة
عقيد عبدالله موسى مشحن إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود الرمثا / رئيساً
عقيدركن علي احمد عبدالله إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح وتأهيل ارميمين/رئيساً
عقيد ممدوح دميثان ارفيفان إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود معبر وادي الأردن/رئيساً
عقيد خالد احمد عبدالقادر إدارة التدريب/ أكاديمية الشرطة الملكية / نائباً
عقيد اسامه محمد امين إدارة الدعم اللوجستي / المساعد للنقل
عقيد عصام عوض محمد إدارة الدعم اللوجستي / المساعد للصيانة
عقيد عاطف سالم علي إدارة الدعم اللوجستي / المساعد للمستودعات الرئيسيه
عقيد خالد مصطفى محمود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/المساعد لأمن وحراسةمراكز الإصلاح
عقيد ياسين علي عبدالكريم إدارة العمليات والسيطرة / المساعد للقيادة والسيطرة
عقيد احمد توفيق احمد إدارة الدعم اللوجستي / نوادي الأمن العام / رئيساً
عقيد محمد حسين جميل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح أم اللولو/رئيساً
عقيد عماد حمدي عبد إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود مطار الملكة علياء الدولي / رئيساً بالوكالةً
عقيد عاهد عبدالرحيم عودةالله إدارة مراكز الإصلاح/معهد تدريب وتطوير مراكزالإصلاح/رئيساً
عقيد عواد راضي فهد إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود العمري / رئيساً
عقيد محمد خليل نوري إدارة الموارد البشرية / مساعداً لشؤون الأفراد
عقيد فراس عقيل علي إدارة العمليات والسيطرة / المساعد للعمليات
عقيد احمد ناصر عواد إدارة الرقابة والتقييم / المساعد للرقابه
عقيدركن مشهور نواف ضيف الله إدارة التدريب/المدينة التدريبية/معهد الأمير حسين لتدريب الشرطه المستجدين / رئيساً
عقيدركن احمد جويعد سليمان إدارة أمن الدبلوماسي والدوائر / نائباً
عقيد مازن بطرس ابراهيم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح وتأهيل البلقاء / رئيساً
عقيد محمد عبدالرحمن ذياب إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود المدوره / رئيساً
عقيد محمد صالح محمد إدارة التدريب/ المدينة التدريبية /معهد تدريب اللغات والحاسوب / رئيساً
عقيد عطالله عايد هدهود إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح وتأهيل ماركا رئيساً بالوكالة
عقيد رائد علي توفيق إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح وتأهيل إربد / رئيساً
عقيد خالد صالح مرشد إدارة التدريب/ المدينة التدريبية / معهد تدريب ضباط الشرطه/رئيساً بالوكالة
عقيد عماد محمد سليمان قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / نائباً
عقيد عبدالسلام عيسى بخيتان إدارة المعلومات الجنائية / نائباً
عقيدركن اسماعيل احمد الصغير عقيل إدارة التدريب/ المدينة التدريبية/ معهد الأمير غازي لتأهيل ضباط الصف / رئيساً
عقيد فخري أحمد عايد إدارة حماية الأسره / مديراً بالإنابة
عقيد عمر مثقال مسلم إدارة مراكزالإصلاح والتأهيل مركز إصلاح وتأهيل بيرين/رئيساً
عقيد محمد ثائر’ عبدالرحيم محمد الإدارة الملكية لحماية البيئة / نائباً
عقيد خليل مهيدي خلف قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الرصيفه / نائباً
عقيد فلاح خليل سليمان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح وتأهيل سواقة رئيساً بالوكالة
عقيد فراس سليمان عبدالله إدارة الدوريات الخارجية / نائباً
عقيد اياد محمد مصطفى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح وتأهيل موقر1/ رئيساً
عقيد احمد حسين علي إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح وتأهيل الكرك/ رئيساً
عقيد ناصر موسى ناصر إدارة التخطيط والتعاون الدولي / نائباً
عقيد ركن باسم عيسى يوسف إدارة السير / نائباً / بالإضافة لعمله رئيس شعبة سير العاصمة
عقيد ماهر ابراهيم ناصر إدارة الموارد البشرية / مساعداً لشؤون الضباط
عقيد نور مصطفى حسين إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات / المساعد للإتصالات
عقيد علي عبدالله سالم قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الشمالية / نائباً
عقيد عمر عبدالله موسى قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة إربد / نائباً
عقيدركن ماهر علي محمد إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود مطار عمان المدني / رئيساً
عقيد عبدالاله محمد عبدالله إدارة الدعم اللوجستي / مطبعة الأمن العام / رئيساً
عقيد سميح ابراهيم فلاح الأمن الوقائي / نائباً
عقيد ايمن عبدالقادر عبداللطيف إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات / معهد الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات / رئيساً
عقيدركن مامون محمد عليان إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح وتأهيل معان / رئيساً
عقيد امجد عبداللطيف مسعود القائمة المؤقتة/ يٌلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين
عقيد محمد ضافي عقل إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل/ مركز إصلاح وتأهيل الموقر2/رئيساً
عقيد محمود علي سليمان إدارة مراكز الإصلاح /مركز إصلاح وتأهيل الشرطة / ماركا رئيساً بالوكالة
عقيد عامر سليمان يوسف إدارة الرقابة والتقييم / المساعد للشفافية وحقوق الإنسان
عقيد عدنان حسن كريم إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات / شعبة المعدات الإلكترونية / رئيساً
عقيد مجدي صلاح الدين ألخص إدارة التخطيط والتعاون الدولي
عقيد عماد محمد فالح إدارة التخطيط والتعاون الدولي
عقيد عبدالباسط أحمد رجا إدارة التدريب / معهد تدريب عمليات الشرطة / رئيساً بالإنابة
عقيد خالد قعيد حسين إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح وتأهيــل الطفيلة / رئيساً بالوكالة
عقيد امجد حسن مرشد إدارة العمليات والسيطرة / وحدة الواجبات الميدانية/رئيساً
عقيد يوسف سالم علي قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة الكرك / نائباً
عقيد سائد عبدالوهاب سالم قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة مادبا / نائباً
عقيدركن محمد ادريس محمد إدارة عمليات حفظ السلام/ معهد تدريب حفظ السلام / رئيساً بالوكالة
عقيد معن يوسف احمد إدارة الإقامة والحدود / مركز حدود الكرامة / رئيساً بالإنابة
عقيد امجد عبدالله علي إدارة التنفيذ القضائي / نائباً
عقيد عاطف خلف نزال مديرية القضاء الشرطي
عقيد احمد محمود احمد قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شمال عمان / نائباً
عقيد عدنان صياح عياش المعهد المروري الأردني / نائباً
عقيد ايمن محمد خليل قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة غرب معان / نائباً
عقيد خليل عبدالفتاح ضامن قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة نجدة العاصمة / نائباً
عقيد جمعه زيدان مراد قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / نائباً
عقيد ايمن حكمت محمد القائمة المؤقتة/ يٌلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين
عقيد منتصر منصور محمد قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة معان / نائباً
عقيد محمود نمر جديع قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شرق عمان / نائباً
عقيد علي عبدالسلام سالم قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الوسطى/نائباً
عقيد جمال بركات ممدوح قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / نائباً
عقيد سليمان احمد سليمان قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شمال عمان / مساعداً
عقيد رافت محمد عفنان إدارة أمن الجسور
عقيد يوسف عبدالكريم مريحيل إدارة التدريب
عقيد فهد عبدالحميد مضفي قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة وسط عمان / مساعداً
عقيد عبدالله علي محمد إدارة الرقابة والتقييم / المساعد للتقييم والتطوير المؤسسي
عقيد محمد عبدالرحيم محمد قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق/ مساعداً
عقيد وصفي احمد خلف قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الزرقاء / مساعداً
عقيدركن عوده ابراهيم محمد قيادة لواء الصحراء الخاص
عقيد محمد سليمان عبدالرحمن قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة جنوب عمان / مساعداً
عقيد عماد اسماعيل موسى قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة غرب معان / مساعداً
عقيد محمد علي ابراهيم قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / مساعداً
عقيد محمد علي سلمان قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الوسطى/ مساعداً
عقيد عوض محمد عواد قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / مساعداً
عقيد هشام شاهر فلاح قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة نجدة العاصمة / مساعداً
عقيد فيصل عبدالله علي قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الجنوبية/مساعداً
عقيد اسماعيل سليمان اسماعيل القائمة المؤقتة/ يُلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين
عقيد فراس حمدو مسلم قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة العقبه / مساعداً
عقيد مروان صالح سليمان قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة البلقاء / مساعداً
عقيد رشيد خير الدين محمد قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة إربد / مساعداً
عقيدركن مازن محمد فرحان قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة الكرك / مساعداً
عقيد رعد عبدالرحيم يوسف قيادة شرطة البادية الملكية/مديرية شرطة البادية الشمالية / مساعداً
عقيد نواف ممدوح احمد قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة غرب إربد / مساعداً
عقيد رائد احمد مقبل قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة معان / مساعداً
عقيد محمد عوض عبدالوالي قيادة أمن إقليم العاصمة / مديرية شرطة شرق عمان / مساعداً
عقيد محمد عبدالمهدي امين قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة عجلون / مساعداً
عقيد ماجد احمد نايف قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة مادبا / مساعداً
عقيد عامر سعيد عوده قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة الرصيفه / مساعداً
عقيد محمد علي احمد إدارة الإقامة والحدود
عقيد عيد محمد خلف قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة الطفيلة / مساعداً
عقيد فواز سالم خلف قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة الرمثا / مساعداً
عقيد احمد موسى مصطفى إدارة العمليات والسيطرة / معسكر مديرية الأمن العام / رئيساً
عقيد فيصل احمد علي قيادة أمن إقليم الشمال
مقدم عبدالرحيم خالد عبدالرحيم إدارة الدعم اللوجستي/ طبابة الأمن العام/ رئيساً
مقدم ناصر حسن يوسف إدارة التدريب / موسيقات الأمن العام/ رئيساً
مقدم منى احمد عبدالله معهد الأميرة بسمة لتدريب الشرطة النسائية / رئيساً بالإنابة
الرتبة الاســـــــــــــــــــــــــــــــم إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
مقدم خالد علي محمد قيادة أمن إقليم العاصمة
مقدم فادي مصطفى يوسف قيادة أمن إقليم الشمال
مقدم شاهر يوسف عبدالله قيادة شرطة البادية الملكية
مقدم ‘محمد رسول’ بادي حمدان قيادة أمن إقليم الوسط
مقدم حسام عبدالكريم احمد قيادة أمن إقليم العاصمة
مقدم احمد محمود محمد قيادة أمن إقليم العاصمة
مقدم سامر عبدالحميد محمد قيادة أمن إقليم الشمال
مقدم خالد محمود سليمان قيادة أمن إقليم العاصمة
مقدم شادي جبريل عواد قيادة أمن إقليم الوسط
مقدم محمد فاضل ماضي قيادة أمن إقليم الوسط
مقدم سمير حسني مصطفى قيادة شرطة البادية الملكية
مقدم علي محمد دروبي الثبيتات قيادة شرطة البادية الملكية
مقدم ثائر علي سالم قيادة شرطة البادية الملكية
مقدم محمد فريوان فالح قيادة أمن إقليم الجنوب
مقدم علي سلامه فهاد قيادة شرطة البادية الملكية
مقدم هيثم نواف عبدالله قيادة أمن إقليم العاصمة
مقدم محمد عصام احمد قيادة أمن إقليم العاصمة
مقدم يحيى احمد دوخي قيادة أمن إقليم الوسط
مقدم احمد محمد سعيد قيادة أمن إقليم الجنوب
مقدم مالك ونس محمد قيادة أمن إقليم الشمال
مقدم معن عبدالحميد علي قيادة أمن إقليم الجنوب
رائد مجدي ابراهيم محمد قيادة أمن إقليم العاصمة
رائد حسن علي عبد قيادة شرطة البادية الملكية
رائد منذر احمد علي قيادة أمن إقليم الجنوب
رائد خلف مفلح محمد قيادة أمن إقليم الشمال
رائد علي مصطفى عوض قيادة أمن إقليم الشمال
رائد مطلق صباح مطلق قيادة أمن إقليم الجنوب
رائد سلطان علي محمد قيادة أمن إقليم الوسط
رائد فراس محمود صالح قيادة أمن إقليم الجنوب
رائد عمر عبدالله فلاح قيادة شرطة البادية الملكية
الرتبـة الإســـــــــــــــــــــــم إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
نقيـــــــب عمر محسن صالـــــــح إدارة الإقامة والحــــــــــــــــــدود
نقيــــب علي سويلم مهنــــــــــا إدارة التخطيط والتعاون الدولي
نقيــــــب محمد ناصر سويلــــــــم إدارة الدعم اللوجستـــــــــــــــــي
نقيــــــب عماد محيسن محمـــــــد إدارة الدعم اللوجستـــــــــــــــي
ملازم1 محمد عوض زايــــــــد إدارة التخطيط والتعاون الدولي
ملازم1 مالك فرج احمــــــــــــد إدارة التخطيط والتعاون الدولي
مـــلازم2 احمد اسماعيل قاســــــم إدارة الأبنيـــــــــــــــــــــــــــــة
الإســـــــــــــــــــــــــم الوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
منال خطاب أحمــــــــــــد تُلحق بمرتب إدارة التخطيط والتعاون الدولي
مريم محمد كايـــــــــــــد تُلحق بمرتب إدارة التخطيط والتعاون الدولي