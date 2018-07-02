الأردن يقدم معلومات استخبارية لدمشق، ويحذر المسلحين من التصدي للجيش السوري، ويساعد روسيا في إنجاز المصالحات
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حكم التفاهة ..الميد يو قراطية

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