القيادة القومية لحزب البعث العراقي تبعد ناطقها الرسمي خضير المرشدي

اصدرت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي بياناً يفند جملة مـن الافتـراءات والأكـاذيـب.

وجاء في هذا البيان ما يلي ..

تداولت مواقع مسيئة يوم امس خبراً مدسوساً لغرض خبيث واضح بعنوان “قرار قومي” يتضمن جملة من الافتراءات والأكاذيب، وبناء عليه تؤكد القيادة القومية للحزب ما يأتي :

1- لا صحة لما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن .

2- إن بيانات وتصريحات القيادة القومية يعبر عنها الناطق الرسمي باسم القيادة ، وإن للحزب منابر إعلامية معروفة ينشر من خلالها مواقفه وبياناته ، وأن أي خبر او تصريح ينشر خارج هذه المنابر الإعلامية فإنه غير ذي مصداقية ولا علاقة للقيادة به .

3- القيادة القومية أنهت مشاركة الرفيق خضير المرشدي في عضويتها لأسباب أمنية .

الرفيق مدير مكتب الامانة العامة

القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي

٠٢ / تمــوز / ٢٠١٨