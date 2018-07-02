 الاعلان عن نتائج صيفية التوجيهي سيتم بحدود منتصف الشهر المقبل

توقع الدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إعلان نتائج الثانوية العامة للدورة الصيفية الحالية بحدود منتصف شهر آب المقبل.

واعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق عن بدء عملية التصحيح للامتحان الأربعاء المقبل من خلال 87 مركزا خصصت لهذه الغاية.

وكان الدكتور محافظة اطمأن على سير امتحان الثانوية العامة في يومه الثاني خلال جولة تفقدية قام بها لعدد من قاعات الامتحان في مديرية التربية والتعليم لقصبة السلط رافقه خلالها مدير التربية حمد القويدر.

وشملت الجولة مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز وعبد الحافظ العزب الثانوية للبنين والحسناء بنت معاوية الأساسية المختلطة.

وأعرب الدكتور محافظة عن ارتياحه لما أبداه الطلبة من مستوى عال من الثقة بالنفس واستعداد جيد للامتحان ووعي بتعليماته واستجابتهم للرسائل الإرشادية التي كانت الوزارة قد وجهتها لهم.

كما تفقد الوزير قاعة امتحانية تضم طلبة من ذوي الإعاقة، لافتا الى حرص الوزارة على توفير كافة السبل لإتاحة البيئة الامتحانية المناسبة لهم.

وأعرب عن شكره للمعلمين والمراقبين ورؤساء القاعات، ولجان الإشراف في المركز والميدان لإدارتهم الامتحان بكل كفاءة واقتدار، مثمناً دور الجهات والمؤسسات الوطنية المساندة للوزارة ونقابة المعلمين ووسائل الإعلام المختلفة لمساندتها الوزارة في تنفيذ اجراءات عقد الامتحان وانجاحه.

من جانبهما تفقد الأمينان العامان للوزارة محمد العكور وسامي السلايطة اليوم قاعات الامتحان في مديريتي التربية والتعليم للواءي المزار الشمالي وقصبة عمان، واطلعا على سير الامتحان في تلك القاعات، مبدين ارتياحهما لمجرياته، فيما جالت فرق ولجان اشرافية من الوزارة على مختلف المدارس التي يعقد فيها الامتحان.

وكان 31445 مشتركا ومشتركة تقدموا للامتحان في يومه الثاني بجلستيه الأولى والثانية، حيث تقدم طلبة الفروع الأكاديمية لمبحث الرياضيات المستويين الأول والثالث، والفرع الزراعي لمبحث الصناعات الزراعية، والفرع الفندقي والسياحي لمبحث الدوائر والتدبير، وفرع الاقتصاد المنزلي لمبحث الإدارة والسلامة المهنية.

ويتقدم للامتحان غدا الثلاثاء 53590 مشتركا ومشتركة في مبحثي الثقافة الإسلامية والتربية الإسلامية لجميع الفروع في جلسة امتحانية واحدة.