وزارة الداخلية تطلق 11 خدمة إلكترونية جديدة تتعلق بالتأشيرات والاقامات

اطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام وامانة عمان، اليوم الاحد، 11 خدمة إلكترونية جديدة تتعلق بالتأشيرات والإقامات.

وحضر حفل الاطلاق وزراء الداخلية سمير المبيضين، وتطوير القطاع العام مجد شويكة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى غرايبة، وامين عمان المهندس يوسف الشواربة، والامينان العامان لوزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيباتن ونائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين والمعنيين.

وقال وزير الداخلية ان هذه الخدمات تأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاجانب وبما يعكس الصورة الحضارية للمملكة، مشيرا الى انها تعتبر نقلة نوعية في عمل الوزارة.

واضاف ان الخدمات تأتي كجزء من برنامج الحكومة الإلكترونية والتحول الإلكتروني الهادف الى ضبط النفقات وتبسيط الاجراءات وتقديم الخدمة المثلى للمواطنين اضافة الى تشجيع السياحة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بدخول المرضى الراغبين بالعلاج للمملكة.

واوضح ان الخدمات تشمل تأشيرة بقصد الزيارة (اصدار وتجديد تأشيرات العلاج والسياحة والزيارة العائلية وزيارة العمل والزيارة الرسمية)، تأشيرة بقصد المرور (اصدار وتجديد)، تأشيرة بقصد خروج وعودة (اصدار وتجديد)، تأشيرة بقصد العمل (اصدار وتجديد)، تأشيرة بقصد الدراسة (اصدار وتجديد)، اقامة سنوية بمهنة (بلا)، وديعة بنكية (اصدار وتجديد)، اقامة سنوية ” افراد عائلة، التحاق بعائل” (اصدار وتجديد)، اقامة بقصد الدراسة (اصدار وتجديد)، اصدار وثيقة سفر اضطرارية، طلب اذن نقل اقامة، اقامة بقصد العمل (اصدار وتجديد).

واشار إلى ان الجهات المستفيدة من الخدمات هم المواطنون الاردنيون والاجانب من داخل وخارج المملكة والمؤسسات والشركات والمستشفيات والجامعات ومكاتب السياحة.

ولفت الى ان هذه المرحلة من الخدمات الإلكترونية تشمل كافة التأشيرات التي يحتاجها الاجنبي للدخول الى المملكة وحتى الجنسيات غير المقيدة سيستفيدون من هذه الخدمات بحيث يتم تقديم طلباتهم ودفع رسوم التأشيرة والتسجيل إلكترونيا على نظام السيطرة التابع للأمن العام.

وبين الوزير ان هذه المرحلة سيتبعها مرحلتان قادمتان تشملان الخدمات المقدمة من مديرية الجنسية وشؤون الاجانب والاستثمار في الوزارة فيما تشمل المرحلة الثالثة الخدمات المقدمة من مختلف دوائر وزارة الداخلية.

وثمن دور وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام وأمانة عمان والشركات المنفذة والجهود التي بذلوها في الاعداد والمتابعة وحتى اخراج هذه الخدمات الى حيز الوجود.

وقالت شويكة ان هذه الخدمات تتطلب حملات توعوية ارشادية يتم توجيهها للمواطنين والمستفيدين بحيث يتم تعليمهم على الطريقة الجديدة للاستفادة من الخدمات، مشددة على ان تعليم الخدمات والاقبال عليها من قبل المستفيدين يرتبط بسهولة استخدامها.

واكدت أهمية التحول الإلكتروني في تعزيز تنافسية المملكة، وفي الدعم الذي يقدمه هذا التحول إلى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، والتسهيل على المستثمرين، وبما يسهم في خدمات مميزة للأفراد والشركات، وتسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت.

واشار الى ان الاردن يشهد تطورا تكنولوجيا متسارعا، وقد تم العمل خلال الفترة الماضية على تحويل عدد من الخدمات الحكومية الى خدمات إلكترونية بهدف تقديم خدمة حكومية متميزة، موضحا انه تم منذ بداية العام وعلى مرحلتين اطلاق 20 خدمة إلكترونية مكتملة في عدد من الوزارات والدوائر الحكومية، حيث زاد عدد حركات الخدمات الإلكترونية منذ اطلاقها في بداية العام عن مليون ونصف حركة من المواطنين والمستثمرين ومنهم من لم يصلوا الى الدوائر الحكومية وحصلوا على هذه الخدمات من منازلهم او مكاتبهم او خلال الاكشاك كمرحلة انتقالية حتى يتم التبني الكامل للخدمات من قبل المواطنين إلكترونيا.

واضاف انه مع اطلاق هذه الخدمات اليوم يصل عدد الخدمات التي تم اطلاقها منذ بداية العام الى 31 خدمة إلكترونية مكتملة بما فيها خدمة الدفع الإلكتروني الذي يعد من اهم عناصر تقديم الخدمات الإلكترونية.

وقال الشواربة ان هذه الخدمات تجسد الانسجام الواضح بين وزارة الداخلية والاهداف الوطنية لها بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال عمل تشاركي يستند الى الايمان بإمكانيات الآخر وقدرته على الانجاز.

واعتبر اهمية عنصر الإلزام في استخدام هذه الخدمات من قبل المستفيدين حتى نتمكن من تقديم افضل مستوى من الخدمات لهم.

وعرض ممثلا وزارتي الداخلية والاتصالات ابرز الاهداف المتوخاة من الخدمات ومراحل الاعداد الانجاز .

وتجول وزير الداخلية ووزيرا الاتصالات وتطوير القطاع العام وامين عمان والمشاركين في حفل الاطلاق آلية العمل المتبعة لهذه الخدمات في مديرية الجنسية التابعة لوزارة الداخلية.

واطلعوا على بدء اطلاقها على ارض الواقع، حيث اشاد المواطنون والمراجعون بمستوى الخدمات والتي ستتيح لهم تقديم الخدمات إلكترونيا دون الحاجة الى مراجعة وزارة الداخلية ما يسهم في اختصار الوقت والجهد عليهم وانجاز معاملاتهم بسهولة ويسر.