“مجتهد” يكشف عن التحرش باهالي وزوار السجناء في السعودية     

حذر المغرد الشهير “مجتهد”، من أمر خطير يحدث في السجون السعودية، ولا بد من مواجهته.

وقال “مجتهد” في تغريدة عبر “تويتر”: “خبر خطير لا بد من مواجهته بفائق السرعة، قررت سلطات السجون التغاضي عن تحرشات مسؤولي الزيارة بذوي المعتقلين من النساء رغم وجود الكاميرات ووسائل التوثيق، وقد وثقت حالات قبيحة من ذلك”.

وأضاف: “وكانت سلطات السجون سابقا تسمح بكل أنواع المضايقة لذوي المعتقلين، إلّا التحرش وذلك لعلمهم بخطورة تداعياته”.

وفي تغريدة أخرى، قال “مجتهد”: “لا يمكن أن نشير إلى الحالات خوفا من أن يتم التعرف على من أبلغ عنها فيتعرض المتعقلون وذووهم لانتقام من هذا النظام الذي لم يعد يكترث بدين ولا قيم ولا أخلاق ولا تقارير دولية ولا بقايا إنسانية”.

وختم قائلا: “تنبيه: من باب الأمانة لم يردنا خبر عن التحرش بنفس النساء المعتقلات لكن لا يستبعد أن يحصل ذلك”.

يشار إلى أن السلطات السعودية تعلن أنها تعتقل ما يزيد على خمسة آلاف على خلفية قضايا أمنية، فيما تقول منظمات حقوقية إن العدد أكثر بأضعاف.