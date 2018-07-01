عدد جديد من مجلة طلقة تنوير الثقافية

صدر عدد شهر تموز من “طلقة تنوير” المجلة الثقافية للائحة القومي العربي..

وقد تضمن هذا العدد ما يلي..

– كلمة العدد: السيادة لا تباع ولا تشترى

– التبعية بين الاقتصاد والسياسة/ بشار شخاترة

– الترويج للدونية كمقدمة للقبول بالتبعية/ كريمة الروبي

– احتقار الذات وتسويغ الاستعمار/ السيد شبل

– ما هو الاستقلال، وما هي التبعية؟/ نسرين الصغير

– كتاب “حياة البلاد في علم الاقتصاد” للشهيد رفيق رزق سلوم/ إبراهيم علوش

– المقاومة بأدوات غير قومية في معركة قومية بامتياز/ صالح بدروشي

– الصفحة الثقافية: واقع الدراما السورية بعد الحرب/ طالب جميل

– تاريخيّة السّيرة (8) – أوّل الطّريق/ محمد العملة

– قصيدة العدد: صبوا الدماء على قبري بلا أسفٍ/ الشهيد رفيق رزق سلوم

– كاريكاتور العدد

لقراءة العدد وتكبير الحرف كما ترغب:

http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2018/06/TT50.pdf