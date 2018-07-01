سيمور هيرش يؤكد ان السعودية وتركيا زودتا جبهة النصرة بغاز السارين

أكد الصحافي الأميركي سايمور هيرش أن منظمة “الخوذ البيضاء” هي منظمة دعائية بامتياز.

وفي مقابلة مع قناة “روسيا اليوم – بريطانيا”، أشار هيرش إلى أن تقارير استخبارية تؤكد تزويد السعودية وتركيا المواد الأساسية في غاز السارين لجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة) في سوريا.

وأكد هيرش أن هذه التقارير تشير إلى أن “السارين المستخدم في الهجوم الكيميائي في الغوطة الشرقية عام 2013 لم يكن السارين الذي كانت تحت سيطرة الجيش السوري”، وهذا ما أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيمائية.

وتحدث هيرش عن قضية تسميم الجاسوس الروسي سكريبال في بريطانيا، وقال “سكريبال كان يساعد أجهزة الاستخبارات البريطانية بإعطائهم معلومات عن المافيا الروسية.. هذا يعني أن من يريد إيذاءه هم المافيا الروسية وليس الحكومة”.