ذعر بمحطة القطارات الإسرائيلية في تل أبيب بسبب اطلاق رصاصة جندي بالخطأً           

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن حالة ذعر سادت صباح اليوم الأحد، بمحطة القطارات في تل أبيب وسط فلسطين المحتلة عام 1948، إثر سماع صوت طلقات نارية، حيث ساد اعتقاد بوقوع هجوم داخل أحد القطارات.

وقال موقع “واللا” الإخباري العبري، إن التحقيقات دلت على أن رصاصة انطلقت من السلاح الشخصي لأحد الجنود عن طريق الخطأ، ما أدى إلى إصابته بجروح في ساقه.

وأضاف الموقع أن قوات من الشرطة الإسرائيلية حضرت من المكان وباشرت التحقيق في الحادث، مشيرا إلى أنه تم إخلاء الجندي إلى المشفى في المدينة لتلقي العلاج.

يشار إلى أن وسائل المواصلات الإسرائيلية وخاصة محطات الحافلات والقطارات، تشهد صباح كل أحد، اكتظاظا بسبب عودة الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم بعد انتهاء عطلة السبت.

وكانت هذه المحطات عرضة لهجمات من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية خلال السنوات الماضية، لاسيما خلال انتفاضة الأقصى.