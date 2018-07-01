بعد الأواني والعود والأرز .. إعلان جديد للداعية السعودي العريفي عن الشاي

أثار الداعية السعودي محمد العريفي، جدلا واسعا، بطرحه إعلانا تجاريا جديدا، بعد شهور من ترويجه لأوان وأدوات منزلية، وعود، وأرز.

ونشر العريفي عبر حسابه في “تويتر” إعلانا لشركة “شاي”، تدعى “شاي الخير”, حيث جاء في الإعلان “حلّي إجازتك بالخير”.

وهاجم ناشطون العريفي، قائلين إنه لا يليق بداعية بحجمه أن يهتم بنشر دعايات إعلانية، على حساب الواجبات المحتمة عليه بحسب مكانته بين الناس.

وأوضح ناشطون أن داعية بحجم العريفي يجب أن يكون له موقف إيجابي في النزاعات بين الدول الخليجية، وليس الرضوخ لمطالب الحكومة، والعزوف عن التعليق بأي تغريدة حول أزمة قطر، أو القضية الفلسطينية، وسوريا، وغيرها.

ويرى العديد من الناشطين أن العريفي غير معذور بالصمت نظرا للسطوة الأمنية في السعودية، قائلين إن “ما يعذر به العوام لا يسري على العلماء والقدوات والمؤثرين في المجمتمع”.

يذكر أن الشيخ العريفي حذف في وقت سابق، إعلانا نشره للترويج لمنتج أرز، وآخر لأدوات منزلية، وذلك بعد الهجوم الكبير ضده.