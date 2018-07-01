الحكومة ستعلن اسبوعياً معدل أسعار المشتقات النفطية المعتمدة لتسعير المحروقات

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الاحد ان الوزارة ستعلن اسبوعيا عن معدل أسعار المشتقات النفطية وعن اسعار النفط الخام (برنت) وذلك لوضع المواطن في صورة الارتفاع والانخفاض الذي يطرأ على اسعار النفط ومشتقاتة عالميا.

وأضافت في تصريح صحفي أن هذه الاسعار هي الاساس الذي يعتمد باحتساب اسعار المحروقات المباعة في المملكة، بناء على معدل سعر المشتقات النفطية في الاسواق المرجعية المعتمدة لفترة 30 يوما تسبق تاريخ الإعلان عن السعر الذي سبق شهر البيع وعلى أساس كل منتج.

وعرضت الوزيرة زواتي رسما بيانيا وجدولا للأسعار المرجعية المعتمدة لتسعير المشتقات النفطية بالاضافة الى مؤشر النفط الخام (برنت) للاشهر الثلاثة الماضية.

وأشارت الى انه وبحسب الأسواق المرجعية العالمية المعتمدة من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية فقد بلغ معدل السعر للبنزين اوكتان 90 لشهر 4 الماضي 77ر644 دولار للطن، ارتفع في شهر 5 ليصل الى 2ر724 دولار بينما انخفض المعدل في شهر 6 حيث بلغ 58ر693 دينار للطن الواحد.

اما معدل سعر بنزين اوكتان 95 فقد بلغ بحسب الأسواق المرجعية 59ر694 دولار للطن لشهر 4 و 81ر747 دولار للطن لشهر 5 فيما انخفض في شهر 6 الى 98ر714 دولار للطن، في حين بلغ سعر طن الديزل لشهر 4 حوالي 33ر628 دولار للطن وارتفع في شهر 5 الى 31ر670 دولار وعاود انخفاضه ليصل في شهر 6 الى 58ر654 دولار للطن.

وفيما يتعلق بمادة الكاز فقد بلغت وفق الوزيرة زواتي 82ر679 دولار للطن لشهر 4 و 75ر717 دولار للطن لشهر 5 وانخفض في شهر 6 ليصل الى 93ر693 دولار.

في حين بلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال خلال فترة المقارنة 17ر471 دولار لشهر 4 وارتفع ليصل 75ر503 دولار في شهر 5 وارتفع مرة أخرى ليصل إلى 13ر558 دولار للطن لشهر 6.

وقالت الوزيرة زواتي أنه وعند النظر الى معدل الأسعار للاشهر الثلاثة الماضية ، نجد ان معدل الأسعار ارتفع في شهر 5 ومن ثم انخفض في شهر 6 لجميع المشتقات ما عدا الغاز البترولي المسال الا أنه بقي أعلى من معدله في شهر 4.

وفيما يتعلق بأسعار نفط خام برنت قالت ان معدل سعر برميل النفط لخام برنت كان 8ر71 دولار للبرميل في شهر نيسان وارتفع ليصبح 93ر76 دولار للبرميل في شهر أيار الماضي ثم عاود المعدل الانخفاض الى 33ر74 دولار في شهر حزيران (الجداول بالاسعار مرفقة على معرض الصور على موقع (بترا).

وأشارت الوزيرة زواتي الى ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية ستصدر نشرة اسبوعية اعتبارا من بداية شهر تموز الحالي تعلن فيها عن التغير على سعر برميل النفط للأسبوع السابق وتأثير ذلك على معدل أسعار المشتقات النفطية التي تعتمدها كمرجع بالية احتساب التسعيرة حتى تاريخ اصدار النشرة.