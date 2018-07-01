اصوات مغربية تتهم نانسي عجرم بالغرور وهي ترد عليهم بـ (فيديو)

يا عشاق دمشق استعدوا لزيارتها فقد انهزم الارهاب في درعا واوشك "النمر" على تحرير معبر نصيب وفتحه امام الوافدين
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