هذه هي اسوأ المسلسلات المصرية التي جرى عرضها بالموسم الرمضاني

أصدرت لجنة الرصد والتقييم الإعلامي المصرية، وهي أحدى فروع المجلس الأعلى للإعلام، بيانًا أشارت فيه إلى المسلسلات التي نالت لقب “أسوأ المسلسلات في رمضان”، بسبب وجود بعض المشاهد أو القضايا التي اعتبرتها الهيئة صادمة للجمهور .

ومن ضمن المسلسلات التي حازت لقب الأسوأ: مسلسل “ضد مجهول” الذي قامت ببطولته الفنانه غادة عبد الرازق، وأعلنت اللجنة أنّ سبب هذا الاختيار هو أحد مشاهد المسلسل، الذي تقوم فيه الأم بتغسيل ابنتها بعد مقتلها على يد شخص مجهول .

واعتبرت اللجنة أنّ هذا المشهد صادم جدًّا للمتفرج، بخاصة وأنه تم تصويره بالريتم البطيء، واستغرق بعض الوقت على الشاشة .

أما المسلسل الآخر الذي حصل على لقب الأسوأ ضمن هذا البيان، فكان مسلسل “أبو عمر المصري”، الذي قام ببطولته الفنان أحمد عز، وقدّم خلال أحداثه مشهدًا يدرب فيه أبو عمر ابنه على القتل واستخدام السلاح، وهو المشهد الذي اعتبرته اللجنة من المشاهد السيّئة .

مسلسل الفنانة زينة “ممنوع الإقتراب أو التصوير”، هو الآخر لم يمر مرور الكرام، فقد نوهت اللجنة في تقريرها أنه يحتوي على مشهد يحرّض على العنف، ويسيء لذوي الإعاقة، وهو مشهد يتم فيه تعذيب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يخالف مواثيق الأمم المتحدة والمعايير التي أصدرها مجلس الإعلام .

أما آخر الأعمال التي اعتبرتها اللجنة ضمن الأعمال السيّئة هذا العام، فهو مسلسل الفنان مصطفى شعبان “أيوب”، وذلك بسبب أحد مشاهد المسلسل الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمشهد “قتل حسن الوحش”، والذي يتم فيه قتل شخصية الفنان محمد لطفي الذي يقوم بدور حسن الوحش. وذلك عن طريق زوجتيه اللتين قامتا بقتله ووضعه في البانيو، وإذابة جثتة بواسطة أحد المواد الكماوية .