يا عشاق دمشق استعدوا لزيارتها فقد انهزم الارهاب في درعا واوشك "النمر" على تحرير معبر نصيب وفتحه امام الوافدين
أهم العناوين
جرينتش+2 04:30
محكمة اسرائيلية تفرض على سلطة عباس دفع تعويضات لسجناء فلسطينيين عملاء لاسرائيل

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني