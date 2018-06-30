لافروف يعلن ان الرئيس الأسد لا يدافع عن سيادة ووحدة سورية فقط بل عن المنطقة بأسرها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الرئيس بشار الأسد لا يدافع عن سورية فحسب بل عن المنطقة بأسرها ضد الإرهاب.

وقال لافروف في مقابلة مع قناة التلفزة البريطانية الرابعة امس إن “الرئيس الأسد يدافع عن سيادة ووحدة بلاده وأراضيها وبشكل أوسع عن المنطقة بأسرها ضد الإرهاب”.

وشدد لافروف على أن الشعب السوري بنفسه هو من يجب أن يقرر مستقبل بلاده مشيرا إلى أنه لا يرغب في تكرار مآس شبيهة بما حدث في بلدان الشرق الأوسط والأدنى في العقود الاخيرة وخاصة ما يتعلق بدعم الولايات المتحدة لما يسمى “المجاهدين” في أفغانستان وغزو العراق وكذلك ليبيا.

ولفت لافروف إلى أن أعمال تنظيمي “داعش” وجبهة النصرة الإرهابيين تعرقل التطبيق الكامل لاتفاق خفض التوتر بالمنطقة الجنوبية في سورية. وقال لافروف إن “روسيا لن تسحب قواتها من سورية حتى نهاية عام 2018” موضحا أن سير عملية انسحاب القوات الروسية من سورية “يتوقف على مجريات الأحداث على الأرض”.

وبين لافروف أن روسيا “لا تتوفر لديها قواعد عسكرية متكاملة في سورية بل موقعان يحتضنان سفنا وطائرات روسية.. وبقاؤهما هناك يمكن أن يفيد لفترة ما”.

يذكر أن روسيا بدأت في الـ 30 من أيلول عام 2015 عملية عسكرية بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب أسفرت عن تدمير آلاف الأهداف للتنظيمات الإرهابية من عتاد وأسلحة متنوعة.