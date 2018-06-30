يا عشاق دمشق استعدوا لزيارتها فقد انهزم الارهاب في درعا واوشك "النمر" على تحرير معبر نصيب وفتحه امام الوافدين
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جرينتش+2 11:07
عنزة ولو طارت .. اصحاب صفقة القرن يعترفون انها فاشلة ولكنهم يصرون على طرحها

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