عنزة ولو طارت .. اصحاب صفقة القرن يعترفون انها فاشلة ولكنهم يصرون على طرحها

كشفت القناة السابعة العبرية، مساء امس الجمعة، أن طاقم المفاوضات الأمريكي للسلام، بقيادة جاريد كوشنر، لم يتحدث مع الحكومة الإسرائيلية حول تقديم تنازلات لإنجاح وتمرير “صفقة القرن”، وأن الأمر يتعلق بكون الجانب الفلسطيني يرفض الحديث مع نظيره الأمريكي، لرفضه، في الأساس، خيار السلام الذي قدمه الرئيس دونالد ترمب.

ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني على لسان مصدر أمريكي بارز أن الطرف الإسرائيلي يرغب الحديث عن سلام اقتصادي أعمق وأفضل من السلام السياسي، وأن ما يعرقل إتمام “صفقة القرن” هو رفض الفلسطينيين مجرد الجلوس مع الأمريكيين، رغم أن جولة صهر الرئيس، جاريد كوشنر، المكوكية في منطقة الشرق الأوسط، ناقشت الأمر نفسه مع الدول العربية، في مصر والسعودية والأردن وقطر وإسرائيل.

وكانت صحيفة “اسرائيل اليوم” العبرية، قد نقلت عن مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن المبعوثين الأمريكيين لعملية السلام “جيرارد كوشنر وجيسون غرينبلات”، أعلنا في نهاية زيارتهما للمنطقة الأسبوع الماضي ولقائهما عدداً من الزعماء العرب والإسرائيليين، بأن فرص نجاح “صفقة القرن” منخفضة جداً.

وقالت الصحيفة “اسرائيل اليوم” العبرية الصادرة امس الجمعة والمقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو”: “إن السبب الرئيسي وراء هذه التوقعات المنخفضة بين فريق السلام الأمريكي والذي عمل لسنة ونصف على عملية السلام وصفقة القرن هو المقاطعة التي فرضها الفلسطينيون على الإدارة الأمريكية، بما في ذلك العملية التي يقودها غرينبلات وكوشنر”.

وأوضحت الصحيفة أن مبعوثي “ترامب” تحدثوا عن خفض التوقعات من نجاح “صفقة القرن” في ثلاثة اجتماعات مختلفة.

وأشارت إلى أن “كوشنر وغرينبلات” أبلغوا محاوريهم أنه ينبغي عليهم إدخال تعديلات على الخطة، وأن جزءاً كبيراً من الخطة التي وضعتها الإدارة الأمريكية يركز على التنمية الاقتصادية بين الفلسطينيين، وليس فقط فيما يتعلق بالقضية السياسية.”

وكشفت الصحيفة عن صعوبة أخرى واجهتها جولة فريق ترامب في المنطقة، تتمثل في رفض بعض القادة العرب تجاوز الفلسطينيين.

وقالت: “إن الملك عبد الله، الملك الأردني، الذي زار واشنطن هذا الأسبوع، وفي أحد الاجتماعات التي عقدت في العاصمة الأمريكية، قال عبد الله إن نشر الخطة الأمريكية دون تعاون فلسطيني سيكون “كارثة”.

ولفتت “يسرائيل” إلى أن “كوشنر وغرينبلات”، عقدا محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” في الأسبوع الماضي، خصص غالبيته للوضع الإنساني في قطاع غزة وتحسين الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، بينما كانت المناقشة حول خطة السلام قصيرة نسبياً.

ووفق الصحيفة، فرغم الصعوبات، فقد أكد مبعوثا الرئيس الأمريكي أنهم ما زالوا يعتزمون طرح خطة “صفقة القرن” دون أن يحددا موعداً لذلك.