شراكة استراتيجية بين البنك الأردني الكويتي وبنك القدس في فلسطين

وقع بنك القدس إتفاقية شراكة استراتيجية مع البنك الأردني الكويتي، يتم بموجبها اندماج فروع البنك الأردني الكويتي في فلسطين وضم موجوداته ومطلوباته في بنك القدس.

وقال بنك القدس في بيان أصدره اليوم السبت إنه بموجب الاتفاقية، دخل البنك الأردني الكويتي كشريك استراتيجي في بنك القدس بنسبة 10 بالمئة من رأس مال البنك وحصوله على مقعد تمثيلي في مجلس الإدارة.

وقد وقع الإتفاقية التي جرت أخيرا في عمان كل من رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبدالكريم الكباريتي، ورئيس مجلس إدارة بنك القدس أكرم عبد اللطيف جراب، بحضور عدد من المسؤولين في البنكين.

وجاءت الإتفاقية كخطوة لتشجيع البنوك العاملة في فلسطين على الإندماج فيما بينها ما يعزز المتانة المالية لدى البنوك بالشكل الذي يؤدي إلى خدمة الإقتصاد الوطني الفلسطيني.

وتعقيبا على هذه الإتفاقية، قال جراب ان هذه الإتفاقية جاءت ضمن سياسة بنك القدس واستراتيجيته في تعزيز الثقة بالاقتصاد الفلسطيني والمساهمة في الرقي بالخدمات المصرفية من خلال الاندماج والتوسع والانتشار جغرافيا.

بدوره، قال الكباريتي إن هذه الخطوة تؤكد إيمان البنك الأردني الكويتي وثقته بأداء الاقتصاد الفلسطيني والقطاع المصرفي بشكل خاص وتعكس حرص كبار مساهمي البنك ومجلس إدارته على استمرار التواجد بالسوق الفلسطيني بصورة أكثر فعالية من خلال تحويل تواجده واستثماره في أربعة فروع في فلسطين والمساهمة بنسبة 10 بالمئة في بنك القدس.

وذكر بنك القدس إن سند كابيتال كان المستشار المالي للطرفين بالتعاون مع شركة برايس واترهاوس كووبرز (PWC) لتقديم الاستشارات المالية والفنية لاتمام هذا الاندماج على أعلى مستوى من الشفافية والمهنية.

يذكر أن بنك القدس سبق واستحوذ على فروع وأصول بنك فلسطين الدولي، كما استطاع البنك منذ الإعلان عن تأسيسه أن يرسخ مكانته ضمن المؤسسات المصرفيةِ بالقطاع المصرفي في فلسطين، ويطمح بنك القدس إلى أن يكون البنك المتميز في فلسطين وأن يكون المثال الذي يحتذى به من خلال جهود كافة إدارات ودوائر البنك.