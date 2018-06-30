زياد الرحباني يعلن عن مصالحته مع والدته فيروز وإحياء حفل مشترك

أعلن الفنان والموسيقي اللبناني زياد الرحباني، مساء امس الجمعة، عن عودة العلاقات مع والدته الفنانة فيروز إلى طبيعتها، بعد قطيعة دامت سنوات، كما أعلن عن حفل لفيروز في العام القادم.

وقال الرحباني، في مقابلة مع تلفزيون المنار التابع لحزب الله، إنه يتواصل يومياً مع فيروز بعد سوء تفاهم وقع بينهما على خلفية إعلانه عن موقفها السياسي.

وأضاف الرحباني “عم تركب الأمور ورجع مشي الحال.. قريبا جدا بيكون كل شي رجع لمكانه”.

وردا على سؤال عما إذا كانت المصالحة قد تمت فعلا، قال الرحباني “نعم وعم بنجرب نحل القصة مع أختي، لأن أختي عن سوء نية أو عن عدم دراية عملت عمل لفيروز كان مش كتير (موفق)…وأمي حتى ما سألتني رأيي فيه. حكيتني ورجعنا نشوف بعض وما سألتني رأيي”.

وعندما سئل أيضا عما إذا كان يزور فيروز، قال “أي طبعا. كل يوم وبنشوف بعض وانشاء الله يكون عندنا حفلة السنة الجايي”.

واعتبر الرحباني أن ما وقع مع فيروز هو مجرد سوء تفاهم استفاد منه أناس كثيرون.

كان زياد الرحباني قد أعلن قبل ثلاث سنوات أن والدته معجبة بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأمر الذي أغضب فيروز وشقيقته المخرجة ريما.